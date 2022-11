Quins moments

Actualitzada 07/11/2022 a les 06:19

Cap no ens podíem imaginar que el segle 21 ens faria viure moments de tanta complexitat com els que estem vivint.Anem de crisi en crisi, des d’una crisi econòmica a una pandèmia. I no s’acaba la pandèmia que s’inicia una guerra propera que provoca unes conseqüències energètiques, econòmiques i socials que cap de nosaltres no ens podíem imaginar.I aquí, al nostre país, ens anem preparant per a unes pròximes eleccions. Podem veure com els partits polítics són més presents. Uns, als carrers. Altres, a les xarxes.Però els ciutadans ens trobem en un moment de molta incertesa. Una incertesa que ens dificulta el no saber cap on anirà tot. I ja saben que acostumo a ser positiva, però els temps no acompanyen.I ben aviat, els diferents partits començaran a fer propostes que intentaran resoldre els problemes que preocupen més les persones. Alguns es quedaran en catàlegs de bones intencions, i d’altres en propostes que són o poc realitzables o difícilment materialitzables.Perquè no hi ha solucions miraculoses, i ara més que mai, cal sinceritat. Cal tenir mires amples, i pensar sobretot en els ciutadans. Deixar de costat els interessos particulars en pro dels interessos col·lectius.Els partits han de ser capaços d’aconseguir que tots remem cap al mateix sentit, que es generi un sentiment de pertinença que faciliti una solidaritat social, poc existent actualment.Ho veiem dia a dia. Molts ciutadans fem esforços per estalviar energia, però n’hi ha d’altres que sembla que encara no s’adonen que això va de debò, i encara veiem aparadors il·luminats amb les botigues o empreses tancades. Carrers il·luminats per on no passa ningú. I tampoc no es veuen propostes que afavoreixin l’energia solar als terrats dels edificis o als balcons.I això és extrapolable a altres problemàtiques que preocupen molt els ciutadans. El cost de l’habitatge continua sense resoldre’s, i encara hi ha qui diu que es pot construir més, i créixer sense tenir en compte els recursos materials, humans i naturals existents. Segurament, mogut o moguda pels interessos particulars.Per tant, els partits tenen un repte important, convèncer els ciutadans amb propostes reals i concretes que aconsegueixin un país més cohesionat.