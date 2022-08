Vers un nou curs

Actualitzada 26/08/2022 a les 06:22

Per a molts de vosaltres s’acaben les vacances d’estiu i comença el nou curs: el retorn a la feina, comencem a preparar els nostres nens i nenes per al nou curs escolar... En definitiva, torna l’activitat, que sembla que s’hagi aturat durant el mes d’agost. Cert és que per a molts l’activitat total no arriba fins després del dia de Meritxell (sense comptar els que fem vacances quan torna la resta, com és el meu cas), però ja es nota un ambient diferent.En l’àmbit polític passa una mica el mateix, durant el mes d’agost es treballa, però a un ritme diferent. S’aprofita el temps per avançar en temes que durant el curs és complicat pel dia a dia que marca el mateix ritme polític. Això no vol dir que no es treballi, sinó que es treballen altres qüestions.El que està clar és que a partir del dia 8 de setembre s’inicia un curs polític, en aquesta ocasió marcat totalment per les eleccions nacionals previstes, i per totes les qüestions que encara queden per resoldre abans de les mateixes.Des del Partit Socialdemòcrata, la nostra prioritat continua estant en les qüestions que més ens preocupen i més ens reclamen la ciutadania: parlem de prioritats com ara l’habitatge, que continuarà sent la nostra principal batalla amb la majoria; parlem de les pensions, dels salaris, de l’augment dels carburants... La nostra prioritat continuarà sent el poder adquisitiu de la ciutadania.Si una cosa tenim clara els socialdemòcrates és que les ajudes no són una solució, sinó que en tot cas (i no les critiquem) han de ser una crossa mentre no es troba la cura. El problema és quan es confon aquesta crossa com la solució, que és el que fan Demòcrates i els seus companys de viatge. La solució ha de passar per l’aplicació real de polítiques que enforteixin l’Estat del benestar i només així aconseguirem resoldre la gran manca de poder adquisitiu i les seves conseqüències.Així doncs, comencem un curs polític especial, però amb la mateixa prioritat: fer política pel bé de la nostra ciutadania.Bon inici de curs, i com que estaré de vacances aprofito i ja us desitjo una bona Diada de Meritxell.