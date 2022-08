Forest line

Actualitzada 24/08/2022 a les 06:22

Aquesta havia de ser la nova atracció de Naturland a inaugurar aquest mes d’agost, una mena de tirolina de 500 metres sortejant els arbres de la cota 1.600 i malmetent encara més la naturalesa. La manca de materials ha retardat l’obertura d’aquesta nova “porqueria”, amb nous ferros a la muntanya. A Andorra estem canviant la naturalesa per ferramenta i totxo. També pel problema de l’arribada de materials no s’ha acabat l’allotjament turístic a la cota 2.000 a la borda del Conangle. Tampoc s’han comprat les 20 bicicletes encomanades directament a l’estranger en una adjudicació a dit i que finalment s’han comprat a una empresa del país. Es veu que l’empresa externa no les podia subministrar i l’empresa interna sí que les ha aconseguit. Tot plegat, un desastre... Ja em resulta indiferent que es posin noms en llengua estrangera a activitats, atraccions i altres, ja que sembla una pràctica habitual al nostre país. Ja em resulta bastant indiferent les possibles noves atraccions que es vulguin muntar a Naturland, com també ja “passo” bastant dels atractius turístics que s’han construït i que es volen construir a Andorra. Si aquest es el model que volem de país i per això la majoria ha votat a qui ho ha fet, endavant... Mentrestant, per exemple, a Canillo no paren de queixar-se que no poden circular. A Sant Julià ja ni ens queixem perquè no serveix de res. De moment, penso però que aquest any ja ens deixaran a tots “tranquil·lets” amb noves iniciatives i tonteries tot esperant que unes noves eleccions calmin una mica els ànims de tothom. I el que entri de nou (si és que entra algú de nou), ja s’ho trobarà i ho haurà d’assumir (o no).