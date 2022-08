Actualitzada 20/08/2022 a les 06:19

Insisteixo, el dret a l’habitatge està reflectit directament en la nostra Constitució, article 33: “Els poders públics han de promoure les condicions necessàries per fer efectiu el dret de tothom a gaudir d’un habitatge digne.” Certament, Govern ha fet grans esforços en el control dels preus del mercat de lloguer, l’Institut de l’Habitatge encara cerca resultats satisfactoris, massa minsos a curt-mitjà termini. És difícil políticament demanar paciència a una família a qui conviden a marxar del seu habitatge, i del tot vergonyós cercar solucions en la creació de ciutats dormitori al país veí (ho havia de dir).Entenc que el problema no és només el mercat de lloguer, el problema i solucions s’han d’analitzar de manera transversal.El creixement de la població ha de ser progressiu i sostenible, així l’hem explicat encertadament en les negociacions dels acords d’associació amb Europa quant a la lliure circulació de persones. En conseqüència, el flux d’entrada de persones hauria de ser proporcional a l’oferta del mercat d’habitatge.Els pisos buits no haurien de ser un bé financer. S’ha d’estimular el propietari a confiar en el mercat de lloguer amb ajudes i proteccions pels impagaments i alhora taxar l’habitatge que encara continuï com a producte financer sense estar per allò que es va crear, ser una llar.El mercat de venda està tan tensat o més que el de lloguer, caldrà doncs cercar solucions perquè comprar un habitatge no sigui un viacrucis per a les següents generacions. Solucions aplicades a altres països com destinar una part percentual de les noves promocions a la venda del mercat intern, residents de llarga durada al país, crearia una saturació d’aquest mercat i un accés de preus més baixos dels habitatges compensada per les empreses promotores amb la venda de la resta a les inversions estrangeres.En qualsevol cas, cercar solucions perquè Andorra sigui un país humanament sostenible.