El fulard com a metàfora

Actualitzada 19/08/2022 a les 06:22

Abans que algú ja respongui al titular previ a llegir l’article: sí, cert, des de fa anys el cap de Govern i polítics de diferent signe tenen el costum de visitar AINA a l’estiu per compartir dinar amb els nens i nenes amb presència de mossèn Ramon, ànima i essència de la casa de colònies. Però no em negareu, amables lectors, que la fotografia del cap de Govern amb el fulard d’AINA que va sortir a tots els mitjans és molt suggeridora i serveix com a metàfora per descriure el que hem viscut i viurem encara aquest estiu en actes i espectacles –des de festes majors fins a benediccions, passant per trobades de tot tipus– on l’omnipresència de polítics està sent aclaparadora.Que no se m’entengui malament, estic molt content que els nostres polítics –governants i futurs candidats– començant per la seva màxima autoritat, tinguin aquest interès per viure en primera persona les tradicions, la cultura popular i les activitats lúdiques pròpies de la canícula que es fan al nostre país, i que potser alguns mai havien compartit. No només estic content, sinó que si tinc l’oportunitat de coincidir amb ells, m’agrada conversar-hi. Però encara m’agradaria més que aquesta aclaparadora presència fos un indici que alguna cosa està canviant en la mentalitat dels qui manen –o aspiren a manar-nos– i no només un símptoma que s’acosta una campanya electoral.També és cert, hauria pogut posar com a metàfora per il·lustrar l’article el desembarcament liberal a la benedicció del bestiar d’Ordino, una posada en escena (de campanya) en tota regla.