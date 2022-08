La solució de Naturland

Actualitzada 17/08/2022 a les 06:17

Sembla que aviat s’acabaran els números vermells de Naturland, el nostre cònsol major de Sant Julià de Lòria ja ha trobat la solució. Ens informa que l’avantprojecte d’ampliar l’abocador de terres de la Rabassa pot ser viable. Amb aquest abocador és molt possible que tornem a xifres positives de Camprabassa similars a les presentades l’any 2010 (encara que molt enganyoses). L’any 2010 va donar un resultat final positiu de 153.000 euros (per cert, aquest va ser l’únic any tancat en positiu). Si analitzem, però, detalladament els comptes d’aquest any trobem uns altres ingressos no recurrents (o dit d’una altra manera, ingressos extraordinaris) de 838.000 euros. Aquests ingressos no recurrents provenien precisament de l’abocador de terres amb les runes procedents de la construcció del túnel de la Tàpia. En resum, les pèrdues reals de Camprabassa d’aquell any varen ser de 500.000 euros, i si afegim les despeses financeres la pèrdua real s’elevava als gairebé 700.000 euros. L’any següent, el 2011, tot i tornar a rebre de l’abocador de terres 500.000 euros més, el resultat final ja tornava a ser negatiu, en aquest cas d’uns 30.000 euros. Tot plegat és en xifres rodones... I aquí va acabar la història. L’any 2012 ja no s’abocaven les terres del túnel per la qual cosa els resultats de Camprabassa van tornar a ser cada cop mes negatius i, a més a més, in crescendo... Segons segueix informant el cònsol, l’ampliació de l’abocador podrà, si tot va bé, encarrilar-se en els propers mesos. O sigui, que Naturland (o Camprabassa) podrà tornar a tenir uns ingressos no recurrents, aquest cop, però, abocant-hi terra i runes de totes les parròquies.