Actualitzada 15/08/2022 a les 06:34

Des de la pandèmia podem veure una nova realitat, que és la substitució de treballadors per robots. Les feines més afectats són les més repetitives o manuals, sobretot del món dels serveis, on la digitalització i automatització té camp d’actuació. Podem veure robots que serveixen menjars o que porten aliments des dels supermercats fins als domicilis, o robots que preparen i serveixen pizzes sense la intervenció de les persones. La tecnologia avança tan ràpidament que ja existeixen robots humanoides, i el 15% dels bufets d’advocats britànics han reemplaçat diversos advocats per sistemes automatitzats. En aquest context, l’informe El futur de les feines, presentat al Fòrum Econòmic Mundial a Davos, alerta de la destrucció de 85 milions de llocs de treball, però alhora afegeix que es generaran més de 97 milions d’oportunitats laborals que es trobaran relacionades amb la tecnologia, la digitalització i la intel·ligència artificial. Si observem països com Corea o el Japó, amb nivells d’automatització molt elevats, les seves taxes d’atur són de les més baixes del món. Però tot i aquesta realitat que produirà canvis d’una important magnitud socioeconòmica, hi ha treballs que difícilment podran ocupar les màquines, com els relacionats amb l’atenció a les persones, sobretot degut a l’envelliment de la població, o com els vinculats amb les economies verdes, o els més creatius, a on la comunicació, la gestió i les interaccions siguin essencials. I aquí és a on els joves han de veure quines oportunitats formatives tenen per dibuixar el seu futur. I quines habilitats han de desenvolupar per poder trobar un lloc de treball que els permeti viure i aportar millores a la societat. Perquè tot i que els robots aprenen, les persones també. El treball en equip és enriquidor, sempre que les persones siguin capaces de treure tot el seu potencial. I els robots existeixen perquè, hi ha persones amb coneixements que els han dut a terme. I si ha d’haver més robots, ha d’haver-hi més persones que investiguin, que millorin dia rere dia per poder anar per davant. No seran únicament les formacions universitàries tecnològiques les que tindran més bones sortides laborals, les formacions professionals, aquelles que comportin elements de creativitat podran competir en aquest futur incert.