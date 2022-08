En català (II)

Actualitzada 15/08/2022 a les 06:32

Ja hem superat el llindar que ens ha abocat a l’estigmatització del català a casa nostra i comença a ser hora de posar possibles solucions sobre la taula. Com vincular la renovació de la residència al coneixement progressiu de l’idioma. Aprendre català a Andorra és gratuït, hi ha centres d’autoaprenentatge a tot el territori, tenen uns horaris prou amplis i professionals més que qualificats. És qüestió de voler-ho fer, i que fer-ho hi porti implícit algun guany més enllà del respecte a la terra que et dona de menjar, que també. I això passa perquè empresaris i treballadors hi vegin els avantatges i uns hi posin les facilitats, i els altres les ganes. Caldria dotar el servei de política lingüística dels recursos necessaris per poder actuar d’ofici amb inspeccions sistemàtiques de les vulneracions, i–per poc popular que sigui– aplicar les sancions que preveu la llei. Qualsevol comunicació feta amb diner públic hauria de ser feta en català. I si a més es vol fer en castellà, francès, anglès o qualsevol altre idioma, perfecte. Però primer i sempre que es faci a casa, en català. Oi que quan volem fer promoció a l’exterior la fem en la llengua del nostre interlocutor? Doncs si comuniquem dins d’Andorra, en català, si us plau. Finalment queda la feina que ens correspon a tots i cadascun de nosaltres: no canviant d’idioma, repetint –amb un somriure i les vegades que calgui– als treballadors nouvinguts que miren d’integrar-se i que encara no ens entenen, fins que ens entenguin, i ens responguin en català. Perquè volem que Andorra també sigui casa seva i continuï sent casa nostra.