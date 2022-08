Desconcerts

Actualitzada 15/08/2022 a les 06:33

Coneixíem fa uns dies que Turisme organitzarà un nou festival dedicat a la música clàssica la primavera vinent, una “aposta” que acompanyarà el Mountain Music d’hivern, el de música electrònica. La voluntat és “portar” artistes internacionals de música clàssica i dansa. Encara no tenen el nom però, vaja, amb algun anglicisme el nomenaran. No sé vostès però jo em vaig quedar atònita amb la notícia i amb la improvisació d’un ministeri que fa temps que ha delegat completament les regnes de la política turística. Fa cinc anys que es van carregar el magnífic Festival Narciso Yepes, de música clàssica, d’Ordino, que comptava amb participació publicoprivada i que havien aconseguit reunir intèrprets de primera línia internacional i havien permès que la nostra, i ara un pèl desapareguda, Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra hi desfilés, també. Fa menys temps que vam baixar del tren, sense conèixer-ne els motius, del Festival de Música Antiga dels Pirineus, un festival que aplega, des del 2010, un gran nombre de concerts repartits en el territori pirinenc i que creix cada any amb oferta musical i públic. Finalment, també s’ha “descafeïnat” la Temporada de Música i Dansa d’Andorra la Vella, amb un recorregut de més de trenta anys i d’una qualitat envejable, resultat també de l’entesa publicoprivada.Per què nassos vol, senyor ministre, organitzar un nou festival quan podria “revitalitzar” el d’Andorra la Vella i ser valent i ressuscitar el d’Ordino com ha fet el Comú d’Escaldes-Engordany amb el Festival de Jazz? Per què no es llegeix, o els seus assessors, les conclusions dels darrers treballs duts a terme sobre la Cultura, el seu consum i promoció, per poder conèixer quina és la situació i cap a on podem enfocar el futur i quin paper hi ha de tenir el turisme?I, finalment, per què el seu ministeri no treballa d’una santa vegada amb el de Cultura quan, a més, tant els agrada això de la “transversalitat”?