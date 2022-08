Tanca el llum, nena!

Actualitzada 14/08/2022 a les 06:30

Ronden veus sobre el preu i les restriccions de la llum que, a diferència dels països veïns, no ens lleven la son. A mi perquè encara em queda la cançoneta de la padrina, “tanca el llum”, i sempre la tenia darrere meu sentint el clic de l'interruptor cap a baix, i com era d’estudiar la nit abans quan l’examen era només de memoritzar i no de pensar, la veia, cada dos per tres, traient el cap per la porta tot preguntant-me, que no acabes d’estudiar? El preu de la llum es veu afectat per diferents factors. El primer el marquen els pics de consum, el que a la factura de la llum apareix com a trams, a més de la potència que tens contractada i els mínims fixos establerts. A Andorra, de moment, encara no hem de pensar quina hora és la més barata per posar la rentadora o encendre el foc. Un altre dels factors és la meteorologia, en un any de pluges normal la producció hidroelèctrica a Andorra pot arribar a 100 o 115 kWh, però aquest estiu, com l’anterior, estem patint sequera i la producció s’ha reduït a 50 o 55. A més a més, i ja des de l’any passat, per l’increment de la construcció i pel creixement del nombre de visitants, el consum també ha augmentat, per tant, al descens de producció s’hi afegeix l’augment en el consum. I encara ens queda el tercer factor, que és el preu de les matèries primeres, com el gas, el petroli o el carbó, i que s’ha vist multiplicat pels efectes del conflicte d’Ucraïna. Recordem que amb la producció pròpia no en tenim prou, i n’hem d’importar el 30%. Un cop em van dir “puja els preus i ja veuràs com la gent es torna ecologista”. Ara venem temps de ser solidaris i no malbaratar l’energia, i al Govern li toca elaborar un pla d’estalvi energètic per reduir-ne el consum. Si en aquest pla energètic es plantegen recomanacions o obligacions, no impedirà que nosaltres, ciutadans o empresaris, hi contribuïm per reduir-ne el consum, com recomanem els que hi entenen, fins al 15%. I feu cas a la padrina: tanca el llum, nena!