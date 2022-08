Actualitzada 13/08/2022 a les 06:32

“La manera com veus les coses determina el que obtens.” No sé qui va escriure això, jo no, però trobo que és una veritat com un temple.Potser estaràs familiaritzat amb la Llei de Murphy, que diu: “Si alguna cosa dolenta ha de passar, passarà, i passarà en el pitjor moment.” I també amb el Principi de Peter, que diu: “La gent sempre s’eleva fins al nivell de la seva incompetència.”Un adagi similar és la llei de la conducta humana: “Tard o d’hora tenim el que esperem.” Aquesta llei del comportament humà és optimista o pessimista? Atura’t i pensa abans de respondre. Et dic això perquè la resposta revelarà la teva actitud.Si esperes el pitjor de la vida, llavors és probable que diguis que la llei va ser escrita per un pessimista. Però si tens una visió positiva, aleshores probablement respondràs: “Optimista”, perquè la perspectiva d’arribar a tenir allò que vols ho anima. La teva actitud en determinarà la perspectiva. Vegem-ho. No totes les persones són optimistes per naturalesa. Algunes persones neixen veient el got mig buit en lloc de mig ple, tanmateix no importa quina sigui la teva tendència, tu pots arribar a ser una persona optimista. Com cultivar l’optimisme? Aprenent el secret de l’acontentament. Si pots aprendre això, llavors no importa el que et passi, podràs capejar la tempesta i fer el millor que puguis en cada situació.En aquests dies que ens està tocant viure, l’acontentament no és un concepte gaire popular. Una raó és que la nostra cultura realment descoratja la idea d’estar content i satisfet amb el que es té. Estem rebent un bombardeig continu de missatges que et diuen: “El que tens no és suficient. Necessites més: una casa més gran, un cotxe més modern, millor salari, les dents més blanques, un alè més dolç, roba més moderna ...” La llista és interminable. Però la veritat és que tenir un acontentament saludable és essencial per poder confrontar el fracàs. Prova d’estar content i satisfet, no és tan difícil.