Un nou Mònaco

Actualitzada 12/08/2022 a les 06:29

L’altre dia, el cap de Govern comentava als mitjans de comunicació que rebutja que Andorra sigui com Mònaco, on els treballadors acabin fora del país. Segur que aquest és el seu desig (no ho dubto), el que em preocupa una mica més és la immobilitat per part dels darrers executius demòcrates (en l’anterior era ministre i en aquest com a cap de Govern) per trobar solucions als problemes més urgents de l’actualitat com són l’habitatge i la pèrdua de poder adquisitiu. No és veritat que sigui una qüestió que hagi aparegut davant seu així de sobte, com tampoc és cert que sigui la màxima preocupació del seu executiu (només cal veure els darrers pressupostos, on no es parla de l’habitatge). En un aspecte de país amb una rellevància tan clau com és l’habitatge (com amb d’altres problemàtiques) tenim la mà oberta per treballar les solucions a aquest problema, i així ho hem manifestat des del Partit Socialdemòcrata reiteradament. El cap de Govern deia que mirarien de trobar les solucions per pal·liar aquest gran afer nacional (casualment a uns mesos de les pròximes eleccions generals). Quan des del PS ja li hem proposat de totes les maneres possibles algunes solucions (evidentment no tot s’arreglarà d’avui per demà, però pot començar a solucionar el problema). Per si no ho recorda, algunes de les nostres principals solucions passen per un registre de la propietat, una inversió valenta en creació d’habitatge públic de 45 milions (33 milions de la partida del multifuncional i la resta de l’impost de pisos buits). Només amb aquestes dues mesures preveiem que els lloguers puguin baixar entre un 5% i un 10%. Aquestes solucions les vam proposar en els darrers pressupostos, i el cap de Govern i el seu equip van fer cas omís. Espero que durant la campanya, des de les files demòcrates es donin les explicacions a l’actual situació en qüestions com l’habitatge, però també a altres greuges com ara els salaris (que no han complert la seva promesa electoral) les pensions… En definitiva, espero que ens expliquin per què no s’ha treballat prou per evitar l’actual pèrdua de poder adquisitiu dels nostres ciutadans i ciutadanes. Des del PS tenim la mà oberta per trobar solucions, com sempre hem suggerit.