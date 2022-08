Estiu peculiar

Actualitzada 11/08/2022 a les 06:26

Aquest estiu haurà estat molt peculiar, ja que entre onades de calor mai viscudes amb tanta freqüència, incendis gegantins que han provocat la desaparició de centenars i centenars d’hectàrees de boscos arreu d’Europa o d’altres llocs del món (i provocat l’evacuació de poblacions senceres, la destrucció de nombrosos habitatges així com la mort o el desplaçament de la fauna autòctona) i altres anècdotes sur­realistes, com ara l’aparició d’una balena beluga al riu Sena, a París (quan aquesta espècie viu normalment a la regió àrtica o subàrtica), tot indica que el canvi climàtic, l’escalfament global del planeta, està passant a la velocitat superior. I segons els experts en la matèria si no adoptem altres hàbits, si no canviem radicalment els nostres estils de vida, no podrem fer marxa enrere, ja que serà massa tard. I els canvis a plantejar són nombrosos, començant pels aliments que consumim (en efecte, tots els aliments que retrobem als nostres plats, a més de generar embolcalls diversos que sovint no són necessaris, han estat importats i han generat una empremta de carboni considerable degut al camí que han recorregut fins arribar a la nostra nevera), els productes que comprem (i que canviem de manera sovintejada, bé per moda bé per obsolescència programada, concepte relativament nou però altament perillós) o de com ens desplacem. I malgrat nombroses iniciatives dels nostres governants i de nombrosos organismes internacionals, així com un esforç cada vegada més important dels ciutadans, no arribem a revertir aquesta tendència. En efecte, aquesta lluita topa sovint contra els interessos econòmics de les multinacionals i el poder adquisitiu dels ciutadans, ja que les primeres busquen el benefici davant de tot mentre que per als segons un producte nociu per a l’entorn sovint surt més econòmic que un que el respecta més. Amb aquests condicionants costa molt plantejar un canvi d’hàbits de consum…