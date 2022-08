Elon, vinga, invita Vladimir

Actualitzada 08/08/2022 a les 06:31

Estem en ple estiu, a prop dels sis mesos des de la brutal invasió russa d'Ucraïna. A mesura que les tropes ucraïneses empenyen amb força al Sud per alliberar Kherson, l'opinió pública occidental s’ha cansat en gran manera d’aquest conflicte, ja que percep que ha arribat a un punt mort. Els estiuejants ara passen més temps preguntant-se si l'empresari més ric d'aquesta galàxia, Elon Musk, es veurà obligat a comprar Twitter, per 44.000 milions de dòlars tal com va acordar, o si el Barça s'ha gastat massa en jugadors. La realitat sobre el terreny és que la guerra a Ucraïna ha pres un gir encara més preocupant. Divendres, explosions van esclatar al complex nuclear de Zaporíjia, el més gran d'Europa, i van tornar a encendre els temors al desastre. Diversos funcionaris occidentals i ucraïnesos creuen que Rússia està utilitzant ara aquestes instal·lacions nuclears gegants com a fortalesa per protegir les seves tropes i organitzar atacs, assumint que Kíev no prendrà represàlies per no arriscar. Mentre la gent de l'Est d'Europa resa perquè un esdeveniment nuclear no provoqui encara més pèrdues de vides, els països en desenvolupament esperen que Putin deixi de bombardejar Odessa i respecti l'acord recolzat per l'ONU per permetre que el gra ucraïnès surti del port i evitar la fam als països més pobres com Mali, Txad i Burkina Faso. Aquesta setmana va sortir del port d'Odessa el primer enviament –des dels primers dies de la guerra, Indonèsia, la Xina i Turquia també van aplaudir l'aparent fràgil acord, donat com de dependent dels cereals ucraïnesos s'han convertit aquests països. Però és massa poc, massa tard? Ja s'estan produint disturbis alimentaris a Kenya, Perú, Pakistan i Indonèsia, cosa que apunta que la fam empitjora a tot arreu. La crisi d'avui és pitjor que les anteriors pujades dels preus dels aliments entre el 2007 i el 2012, que van impulsar les revolucions a l'Orient Mitjà. Avui es tem que gairebé mig milió de persones aviat podrien morir de fam.Elon, si et plau, ofereix al segon home més ric (però el més corrupte) de la nostra terra un val per a un viatge en solitari a l’espai al teu proper vol de SpaceX. Si canvies d'opinió, igual que amb Twitter, i el dèspota no torna mai, no et guardarem rancúnia.