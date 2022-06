Premi de Civisme 2022

Actualitzada 06/06/2022 a les 06:22

Després de no poder tirar endavant el Premi de Civisme l’any 2021 (curs escolar 2020-2021) per raó de pandèmia, l’Associació dels Condecorats de la Legió d’Honor i de l’Orde del Mèrit francès va tornar, enguany, a llançar la convocatòria (curs escolar 2021-2022) i, tot i el poc temps per a poder presentar candidatures, en van arribar 8: 4 en la modalitat individual i 4 en la modalitat col·lectiva. D’acord amb l’etimologia, es considera que el civisme és el conjunt de qualitats que permeten viure en comunitat, respectant unes normes de convivència pacífica, acceptant les regles de joc de la democràcia i els drets fonamentals. Civisme, hauria doncs de ser el comportament propi de tot ciutadà. Sabem, malauradament, que no tots els nostres comportaments poden ser qualificats com a cívics. Només cal mirar al nostre entorn, dia a dia, moment a moment; mirar tots i cadascun dels nostres actes. Som capaços de saludar en entrar en algun lloc? Ja no dic a l’ascensor per exemple... Utilitzem els intermitents en entrar i sortir d’una rotonda per indicar el nostre recorregut a la resta de conductors? Disminuïm el so de la música o del televisor a partir de les deu del vespre per tal de no pertorbar la tranquil·litat dels veïns?... La llista podria anar-se estirant amb preguntes sobre comportaments rutinaris i molt em temo que les respostes serien molt sovint negatives. I no parlem ja d’accions que impliquen més mobilització, més compromís: hem estat capaços de defensar l’agredit? De donar aixopluc al que no en té? De donar menjar a qui té gana? Asil al migrant sense nom?... I, tanmateix, són gests de vegades molt senzills, actituds que no costa gens adoptar-les, els elements que canvien la percepció de moltes situacions que fan que hom se senti formar part o no d’una comunitat. Aquests premis pretenen posar en valor tal tipus de comportaments i, any rere any, deixen de manifest que els nostres joves hi són sensibles.