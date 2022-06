Carta oberta a l'Institut de l'Habitatge

Actualitzada 03/06/2022 a les 06:22

Després de llegir la notícia sobre la proposta que es fa des de la comissió nacional de l’Habitatge d’apujar els preus dels lloguers més baixos per sobre de l’IPC em venen alguns dubtes que m’agradaria que algú del mateix ens m’aclarís.En primer lloc, em preocupa que la comissió que ens van vendre com una de les solucions al problema de l’habitatge proposi incrementar encara més els lloguers (tot i que siguin els dels pisos més baixos). Em fa qüestionar que, o bé no entenen quina és la problemàtica real del país o bé en lloc de defensar la ciutadania miren per aquells que només volen fer negoci (pels quals DA fa sempre polítiques).Que quedi clar que en cap moment creiem que la responsabilitat és dels llogaters, sinó que és responsabilitat total del Govern i de la seva incapacitat o manca d’interès per fer polítiques d’habitatge que solucionin realment la qüestió. Un Govern que només sap fer ajuts puntuals, els quals no solucionen el problema de forma definitiva i esdevenen polítiques totalment inflacionistes. I vull deixar clar també que no estem en contra dels ajuts, són necessaris, però no ens sembla correcte que aquesta sigui l’única política que hagin trobat DA i els seus companys de viatge.Allò que considero injustificable i totalment insultant a la ciutadania és que, a més, es proposi aquesta pujada per sobre de l’IPC de qualsevol mena de lloguer quan ni tan sols els salaris l’han pujat al valor actual –aquest mes de juny tornem a tenir rècord amb un 6,5%–. És a dir, que els lloguers més baixos pugin un 6,5% mentre que l’IPC que rep la ciutadania a través dels sous sigui d’un 3,3%.Entenc que és una proposta i que el Govern hagi dit públicament que no la veu amb bons ulls, però no que es posi a la direcció d’un òrgan institucional persones que, pel que sembla, no entenen quin és realment el problema que s’ha de resoldre i al qual s’ha d’atacar. O bé les consignes que els han donat són diferents a les que ens volen fer creure que tenen o bé la gestió ha de passar a mans de professionals que sàpiguen realment treballar en la problemàtica, malgrat ja sigui molt tard, per tal de trobar solucions efectives.* Pere Baró, Secretari d’organització del PS