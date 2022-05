Pausa imprescindible

Actualitzada 25/05/2022 a les 06:03

Avui tenia la intenció d’escriure sobre Ucraïna. Però, després de pensar-hi, he desistit. En efecte, ja s’han publicat innombrables opinions en relació amb aquesta guerra i tret d’uns quants admiradors de Putin, ningú pot tenir dubte sobre la identitat de l’agressor i la ferocitat salvatge dels mitjans que utilitza per fer desaparèixer un poble sobirà.Avui tenia la intenció d’escriure sobre unes primàries que se celebraran aviat aquí, a casa nostra. Però, després de pensar-hi, he desistit. No em pertoca valorar un procés democràtic lliurement decidit per uns partits polítics. Només els puc desitjar encert en aquesta actuació que cal esperar que sigui del tot transparent.Avui tenia la intenció d’escriure sobre unes eventuals eleccions anticipades. Però, després de pensar-hi, he desistit. Aquesta decisió se m’escapa del tot. L’observador no és actor i, a manca d’informacions fidedignes, de res no serveix cursar especulacions que es poden veure desmentides el mateix dia o l’endemà. Molts han opinat al respecte i cadascú ja s’haurà fet la seva opinió sobre l’oportunitat d’un eventual avançament de la lluita electoral.Avui tenia la intenció d’escriure sobre la covid. Però, després de pensar-hi, he desistit. Nombroses eminències del món mèdic s’han pronunciat aquests últims anys i res puc afegir a aquests opinions autoritzades que sortosament han sabut convèncer la gran majoria dels ciutadans de les bondats de la vacunació, tret evidentment uns quants complotistes, quasi els mateixos que aquells que donen suport a l’agressor rus.Avui doncs, volia escriure sobre temes d’actualitat. Però he decidit desistir d’aquesta intenció. Per una raó senzilla. Tots anem contínuament enganxats a les xarxes i l’actualitat ens submergeix. La sobredosi informativa és un riu cabalós que no para mai i ens porta a obviar aquesta pausa reflexiva, a totes llums essencial. Aquesta aturada ens ha de facilitar l’anàlisi del futur que ens espera i que es complica cada dia més, imaginant les solucions més adequades. Una anàlisi que ha de ser profunda, objectiva i pragmàtica. Raó per la qual ens hem d’abstraure de l’actualitat que no facilita la meditació imprescindible per a l’èxit d’aquesta tasca.