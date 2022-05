Actualitzada 18/05/2022 a les 06:06

El ministeri de Justícia i Interior ha adjudicat a una empresa de recursos humans del país un estudi sobre el clima laboral a la presó. Aquesta empresa té com a lema Potenciar les capacitats de les persones i optimitzar els processos de les empreses. És realment necessària aquesta contractació? Si el centre penitenciari fos una empresa entendria perfectament aquesta contractació, seria com una manera d’externalitzar l’estudi d’un problema laboral. Però resulta que no és així. Penso que si hi ha problemes laborals al centre penitenciari (que pel que sembla per les nombroses notícies aparegudes a la premsa, així és, com ara malestar laboral entre els treballadors, mala relació entre el director i el director adjunt...), aquests s’han de resoldre dins del ministeri i amb persones del ministeri. No caldria, doncs, contractar una empresa externa aliena a l’Administració Pública per resoldre els conflictes. O potser amb el mateix personal del centre n’hi hauria prou. Ara bé, que si ens atenem al desgavell que suposa tenir tres sindicats diferents en una administració amb una seixantena d’agents i uns deu tècnics, potser sí que seria complicat fer un acurat estudi del problema. Encara que encar­regar estudis sol ser la pràctica habitual en la nostra Administració... En tot cas penso que correspon al ministeri de Justícia solucionar aquests problemes, que segurament es resoldrien parlant amb els treballadors, no caldrien tres sindicats ni tampoc caldria la contractació d’una empresa de recursos humans. Tot i que veient el comentari d’un funcionari assegurant que entre ells hi ha mal ambient...