Rèplica al cònsol de la Federació Russa

Actualitzada 15/05/2022 a les 07:36

Un una sorprenent al·legació a la meva Tribuna del dia 9 de maig, el Cònsol de Rússia va acusar el Govern ucraïnès de traïdor als Soviètics i de flirtejar amb el nazisme.Es cert que la victòria va ser del exercit soviètic, però amb una majoria de víctimes ucraïneses, com es pot constatar en qualsevol enciclopèdia, i si la victòria va ser gràcies a l’“esforç colossal de tots”, llavors per què Putin no ha convidat mai el Govern d’Ucraïna a les seves pomposes celebracions?De la resta de l’article, admeto que efectivament som uns traïdors. Traïdors a la Unió Soviètica, traïdors a la dictadura, traïdors al despotisme i traïdors a la via de la corrupció.Som els agredits, i no pas els agressors, i hem escollit amb tota legitimitat ser un país lliure, demòcrata i europeu.Voldria, en canvi, advertir el Sr. cònsol de Rússia del perill d’acusar el Govern ucraïnès de feixista, perquè llavors estem acusant implícitament el Govern d’Andorra que ha condemnat severament la invasió russa i s’ha posicionat incondicionalment amb Ucraïna. Com també han fet els nostres Coprínceps, perquè Macron dona un suport total al poble ucraïnès, i el Copríncep Bisbe va enviar una elogiosa carta personal al president Zelenski, que li vaig fer arribar jo mateix, en què diu: “En nom propi i de les Autoritats i el Poble del Principat d’Andorra, li faig arribar el nostre suport en la vostra coratjosa defensa del estimat Poble d’Ucraïna que tant dignament presidiu i representeu”.La carta segueix parlant de guerra injusta, “condemnant la barbàrie”, “la violació de les persones”, demana el càstig pels crims humanitaris comesos i acaba saludant amb “respecte i admiració”.No dubti, Sr. cònsol, que el dia que les nostres autoritats exalcin Rússia, jo deixaré de titllar el seu Govern de mentider, lladre i assassí.En mèrit de la relació personal que ens uneix, em permeto recordar-vos, Sr. cònsol, l’anècdota de Voltaire, quan estant en el seu llit de mort el seu confessor li va demanar de repudiar el dimoni, i Voltaire li va contestar: “No és el moment de buscar-se enemics.”* Antoni Zorzano Riera, Cònsol honorari d’Ucraïna al Principat d’Andorra