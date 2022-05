L'important és reutilitzar

Actualitzada 10/05/2022 a les 06:21

No és la primera vegada que us parlo dels mercats o botigues de segona mà. Aquest cap de setmana hem tingut una nova edició del Vide Dressing a la Massana i ja en van unes quantes! Però també hi ha iniciatives privades (botigues físiques o online on es podem intercanviar o vendre articles de tota mena) o accions solidàries com les botigues de Caritas, Carisma o els Encants d’Unicef Andorra.I buscant informació per a aquest article sobre la importància de reciclar, reutilitzar o reparar els productes que tenim a casa, he anat a parar a diversos articles sobre quanta aigua es consumeix per produir algun d’aquest articles o aliments.Segons dades de les Nacions Unides, per confeccionar uns pantalons texans calen uns 7.500 litres d’aigua. Aquesta quantitat equival a la que beu, de mitjana, una persona en set anys. M’he quedat sense paraules. I una samarreta uns 2.000 litres, quan encara hi ha 2.200 milions de persones al món sense accés a l’aigua potable.Però ens donen més informació. El 2019, l’informe McKainsey sobre l’estat de la moda estimava que cada persona gasta uns 60 cèntims de dolar més en roba que fa 15 anys. En canvi, la llencem en la meitat del temps que llavors. I tenint en compte aquestes dades, ONU Medi Ambient considera que cuidant millor la roba, promovent programes de reciclatge i devolució, com els nostres mercats de segona mà, i duplicant el seu temps d’ús (s’aconsella posar-se-les un mínim de 100 vegades), es reduirien a la meitat les emissions de CO2 produïdes per la indústria de la moda. Crec que són números per fer-nos reflexionar.Però està a les nostres mans canviar-ho. Alguns experts ens diuen que cal consumir responsablement i això vol dir comprar nou quan només sigui necessari. I també podem posar el nostre granet de sorra en el consum d’aigua rentant les peces quan calgui (no sempre ha de ser cada vegada que s’usen), fent-ho amb programes d’aigua freda o assecant-les al sol.