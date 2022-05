Actualitzada 02/05/2022 a les 21:46

Aquest cap de setmana, 7 i 8 de maig, torna la Fira del bestiar d’Ordino, la segona edició d’un esdeveniment que l’actual comú hem recuperat després de més de 70 anys. El gran protagonisme el tornarà a tenir el sector primari, podrem gaudir del savoir faire dels nostres pagesos i ramaders, però també comptarem amb el talent d’artesans, productors d’Andorra i dels Pirineus, i impulsors de la cultura autòctona com l’Esbart de les Valls del Nord i l’Associació de Cultura Popular d’Ordino. A la fira s’esposarà i es concursarà pels millors bovins, equins i ovins de la parròquia. També tindrà lloc la subhasta nacional de mascles de raça bruna, tan esperada per les explotacions perquè els permet poder adquirir els millors braus d’Andorra. Dins d’aquest ambient de promoció de la cultura tradicional de munta­nya, es farà divulgació de lo xollador, un ofici antigament molt important que no volem que quedi en l’oblit. També repeteix a l’Era de Casa Rossell l’exposició Estris d’una època oblidada, gràcies a la cessió d’eines tradicionals de cases d’Ordino. A l’era també es podrà aprendre el procés d’elaboració del formatge d’ovella i el treball de filar llana, en tallers per a tots els públics. Finalment, al carrer dels Cóms del poble hi haurà una exposició d’encluses patrimoni de Casimir Arajol, utilitzades per a la manufactura del ferro i que formen part de la història de la parròquia. La Fira del bestiar té lloc en una època de l’any en què ja es respira aire de plena primavera, es pot veure el nostre bestiar peixant els prats d’Ordino i riberamunt: mares amb les seves cries, pollins, vedells i algun corder. En resum, la fira és el resultat i una recompensa envers els nostres pagesos i ramaders, pel seu treball tan important i feixuc. És indispensable donar-los suport per la tasca que les explotacions agrícoles i ramaderes realitzen per preservar la biodiversitat i el medi natural. La feina del sector ens permet mantenir les nostres muntanyes sanejades i en bon estat per reduir el perill d’incendis, despreniments o allaus. Per tal d’acompanyar-nos en aquest reconeixement al sector, us convidem a tots a gaudir aquest cap de setmana de la Fira del bestiar d’Ordino.