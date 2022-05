Més obligacions empresarials

Actualitzada 02/05/2022 a les 07:32

El Govern d’Andorra ha estat treballant en profundes modificacions legislatives que afectaran de forma significativa l’economia de les empreses amb un triple objectiu:Gaudir d’un major control de la informació financera de les empreses, incrementar la recaptació d’impostos per fer front a les despeses de la pandèmia, i assegurar el futur de les pensions.La primera reforma de caire fiscal afecta l’impost de societats i l’IRPF, en què s’han eliminat deduccions i es posa límits a la deduïbilitat de certes despeses perquè qualsevol empresa que guanyi diners acabi pagant com a mínim un 3% del resultat en impostos.La segona reforma té com a objectiu garantir el futur de les pensions, i preveu apujar l’edat de jubilació fins als 67 anys, incrementar les cotitzacions, establir l’obligatorietat de tenir plans de pensions complementaris, entre d’altres.La tercera reforma, consisteix en la modificació del pla general de comptabilitat, de l’obligació de dipòsit de comptes i entrega de l’impost de societats per fer-lo de forma telemàtica.A la pràctica requereix més informació de les empreses, s’elimina el paper i fa obligatòria la utilització de formats digitals al web del Govern d’Andorra. Això permet disposar de la informació financera i estadística de les empreses d’una forma més ordenada, i permet més control del compliment de les obligacions fiscals.Totes aquestes reformes que s’aniran materialitzant en els propers mesos presenten un canvi important en les regles de funcionament actual tant en l’àmbit fiscal com el seu efecte en les finances de les empreses, així com en la necessitat d’establir nous procediments interns per generar la nova informació requerida, motiu pel qual es requerirà un major grau de professionalització a les empreses andorranes per afrontar amb èxit les noves obligacions que estableixen aquestes reformes.* Vladimir Fernández Armengol, Soci Crowe