Actualitzada 24/04/2022 a les 06:11

Ningú, mai, enlloc, ha donat duros a quatre pessetes! La sentència no és precisament nova, en soc conscient, i això és el preocupant! Som tan fantàsticament “innocents” que ara, aquí i avui, hi ha qui creu ser el destinatari de l’herència milionària d’un desconegut de l’altra punta del món, o d’una oferta de feina de pel·lícula. Sigui amb correus electrònics i missatges de WhatsApp i cia. o en viu, al món continuen funcionant els negocis que prometen un guanys espectaculars en temps rècord. Les denominades empreses de venda directa ofereixen l’oportunitat de la teva vida usant mètodes de captació “selectius” en què tu ets l’escollit per fer fortuna. La cosa ve de lluny, concretament exportada dels EUA, el paradís de les oportunitats –amb Bernard Madoff i el seu fons d’inversions com a paradigma–. Es diguin Herbalife, Amway, Ominlife o 4Life, solen comercialitzar especialitats que curen des del càncer a les al·lèrgies, passant per hepatitis, diabetis, sinusitis, artritis, leucèmies, etc. I tot gràcies als seus equips d’investigació internacionals que desenvolupen productes basats en els “factors de transferència” que ni les farmacèutiques poden crear; motiu pel qual no dubten a enfrontar-se amb la indústria i el col·lectiu mèdic. Uns Quixots que només volen el teu benestar? Més aviat empreses piramidals que s’enriqueixen a costa de la ignorància i la credulitat, però també de la cobdícia de la gent. Empreses com 4Life que avui, ara i aquí a Andorra, ofereixen com a miracle curatiu el que, en el millor dels casos són complements dietètics. Santa Estafa els agafi confessats.