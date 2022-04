Conscienciar sobre el patrimoni nacional

Actualitzada 24/04/2022 a les 06:03

Dimarts passat el Govern i el Comú d’Encamp van denunciar unes pintades (veureu que no empro el terme graffiti per no atorgar-hi la qualificació artística que tenen algunes de les pintades urbanes que sí que ho mereixerien) aparegudes a l’església de Sant Romà de les Bons, concretament a la façana exterior de l’absis. Tristament, les càmeres de vigilància no han pogut gravar els autors d’aquesta deplorable acció vandàlica i, molt probablement, no es podran demanar responsabilitats. Pintar i malmetre un monument històric, patrimoni nacional de tots els andorrans, no és una acció que s’hagi de tractar amb condescendència social (em refereixo a la típica expressió que ja he sentit algunes vegades “són canalla, què hi vols fer!?”), sinó que el fet revesteix d’una important gravetat. La bona notícia és que els restauradors de Patrimoni Cultural del Ministeri han pogut eliminar tota traça de la bretolada i l’absis ja llueix en perfecte estat.Afortunadament, no estem habituats, al nostre país, a trobar-nos de cara amb el vandalisme urbà, però això em porta a reflexionar sobre una creixent manca general d’interès per la preservació del patrimoni de la nostra societat. I no parlo de les institucions, que fan tot el possible per preservar-lo i donar-li valor, sinó de la societat i, concretament, les noves generacions que venen. S’ha de fer més pedagogia des de les escoles i institucions, però també des de les llars, de pares/avis a fills, perquè els més joves entenguin la importància de cuidar i valorar el patrimoni d’Andorra.Tanmateix, vull acabar l’article d’avui celebrant el tret de sortida de la darrera fase de restauració de Sant Vicenç d’Enclar, en un acte dijous passat consistent a posar la primera pedra del nou campanar i que va comptar amb la presència del cap de Govern, la ministra de Cultura i els cònsols d’Andorra la Vella. Recordem que Sant Vicenç d’Enclar està en procés de restauració des del novembre del 2021, arran la destrucció de la torre i part del mur del santuari a causa d’un temporal a finals del 2019. És una magnífica notícia saber que aviat podrem gaudir novament d’aquest bell monument, patrimoni de tots.