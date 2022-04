Actualitzada 23/04/2022 a les 06:09

Quin cas faríeu del que pensi el 0,1% d’un col·lectiu? Condicionaríeu la manera d’afrontar els problemes al que pensi el 0,1% d’una organització? Imagineu que viviu en un poble de dos mil habitants i que feu una macroassemblea sobre l’estat del poble. Quina importància donaríeu al que repeteixi una vegada i una altra la parelleta amargada que monopolitza el torn de paraula per riure’s del marc comú que defensen els altres 1998 veïns i per defensar i mirar d’imposar idees que als altres 1998 els esgarrifen. Què en fem de la parella amargada? Els deixem que ens condicionin el debat? Passem a fer-los cas només per evitar que tornin a agafar el micro la següent assemblea? O simplement els escoltem amb respecte, mirem de detectar si hi ha alguna idea entre el que diuen que sigui compartida per més gent i si no, decidim sobre la base de consensos i no de la por que ens faci el que bramin dues de les dues mil persones del poble? Ara deixem d’imaginar casos hipotètics. L’artista anteriorment conegut com a CRES –ara grup de sociologia d’Andorra Recerca + Innovació– ha publicat fa poc els resultats per a Andorra de l’enquesta mundial de valors. Si teniu una estona, perdeu-vos-hi: és ben útil per veure quins són els valors més compartits per la població andorrana, quines creences no són tan compartides com ens semblaria i també quines idees són absolutament minoritàries. Més enllà de les idees, però, avui us proposo que ens fixem en la recepció que en fem. L’estudi que us comentava està farcit d’u per cents o de zero coma cinc per cents. I què pensem quan veiem el que opina el 0,1%, el 0,5% o l’1% de la població? O bé no ho arribem ni a veure –els estudis ho agreguen a la categoria Altres–, o bé ho ignorem o bé pensem: “Apa aquí, aquests.” No se’ns passaria pel cap, però, que el programa de govern del país quedés condicionat per aquests zero coma u per cents, oi? Resulta, però, que això és exactament el que fem. Ciutadans, periodistes i polítics vivim pendents dels comentaris als webs dels diaris, que condicionen el debat i modifiquen posicions polítiques de tots els partits i actuacions clau dels qui governen, tot pel que diran els 30, 40, 60 o 80 que comentaran, el 0,1% més inflat de la història, perquè 0,1% ens sembla poquíssim però 80 ens sembla una enormitat ineludible…