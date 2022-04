Mascotes i habitatge

Actualitzada 10/04/2022 a les 06:06

Les mascotes són, a les llars del segle XXI, un membre més de les nostres famílies. És interessant veure com la percepció del terme membres de la família ha evolucionat, cap a bé per descomptat, en la inclusió en tant que membres de ple dret als que ens acompanyen al llarg d’alguns (mai suficients) anys de les nostres vides. En molts dels casos, les mascotes aporten a les famílies molt més que mera companyia, a través de suport emocional que proporcionen d’acord amb la situació de cada persona. La pandèmia ha consolidat la presència dels animals de companyia a les llars i és evident el paper clau que juguen en la preservació de la bona salut mental dels convivents, en la major part de casos.Dins aquesta percepció i constatació social, les institucions no poden obviar la importància cabdal que els animals aporten a la vida de les persones i n’han de garantir la protecció i benestar, avançant en aquesta matèria, per exemple, amb la ratificació del Conveni del Consell d’Europa per a la protecció dels animals de companyia, que va ser aprovada pel Consell General dijous passat dia 7 d’abril. Aquest extrem assegurarà i garantirà, en un pas més endavant, els drets dels animals al país.Tanmateix, ja fa uns anys que a Andorra també es constata que moltes persones amb animals de companyia veuen com se’ls impedeix o dificulta l’accés al lloguer d’habitatges pel simple motiu de tenir-ne. Davant la problemàtica existent en matèria d’habitatge i davant la realitat que s’estan trobant les protectores d’animals al país, que han detectat més casos d’abandonaments de mascotes a causa d’aquests impediments, cal que les institucions plantegin una possible revisió de la Llei d’arrendament de finques urbanes per, com a mínim, estudiar com regular de manera equilibrada les condicions de denegació del lloguer. Hi pot haver alternatives al no rotund com, per exemple, el compromís de l’arrendatari de contractació d’assegurances específiques pels potencials danys causats per les mascotes.Aquesta mesura pot ajudar a pal·liar un dels molts elements que dificulten l’accés a l’habitatge al país alhora que, de ben segur, contribuirà a mantenir units tots els membres amb tots els elements positius que això comporta a tots els nivells.