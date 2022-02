Actualitzada 03/02/2022 a les 21:17

S’anomena malaltia professional una malaltia produïda a conseqüència de les condicions del treball, per exemple: pneumoconiosi, alveolitis al·lèrgica, lumbago, síndrome del túnel carpià, exposició professional a gèrmens patògens, diversos tipus de càncer, etcètera. A efectes legals, es coneix com a malaltia professional aquella que, a més de tenir l’origen laboral, està inclosa en una llista oficial publicada pels diferents ministeris de Treball donant, per tant, dret al cobrament de les indemnitzacions oportunes. La disciplina dedicada a la seva prevenció és la higiene industrial, mentre que la medicina del treball s’especialitza en la curació i la rehabilitació dels treballadors afectats. Per a les persones que presten servei a centres sanitaris o sociosanitaris, el contagi per covid-19 sí que està considerat malaltia professional, sempre que s’hagi produït en l’exercici de la seva professió. Per tant, el treballador tindrà les mateixes prestacions que el sistema de la Seguretat Social atorga a les persones afectades per una malaltia professional. Els serveis considerats essencials sanitaris, servei de neteja, funeràries, transportistes i comerciants, entre molts altres, que han estat a primera fila durant la pandèmia, que encara no ha acabat, i que en el seu moment van ser llargament aplaudits per la major part de la societat, es troben que si tenen la mala fortuna d’agafar la covid, tot i tenir l’obligació laboral de posar en risc no solament la seva integritat física, sinó també la de les seves famílies, són penalitzats econòmicament pel fet d’assumir les obligacions professionals. Quina injustícia, quina barbaritat, una mostra més de la bretxa que es produeix entre les necessitats de la població i les decisions polítiques. Quin gran suport moral i social per part de la classe política a aquells herois que ho han donat tot per nosaltres sense exigir res a canvi. Sincerament, tots ells es mereixen un respecte i quelcom més que uns aplaudiments. La classe política s’està lluint un cop més.