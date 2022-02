Digitalització (IV)

Actualitzada 02/02/2022 a les 06:12

No voldria fer-me pesat amb el tema de la digitalització, però els darrers casos amb què ens hem trobat a Andorra fan pensar molt. En primer lloc, l’atac hacker que vàrem patir durant tres dies seguits en un cap de setmana, que personalment no vaig notar gaire divendres i dissabte, però sí diumenge al vespre-nit. A banda que WhatsApp no funcionava gaire correctament, cosa que no hauria de ser de gaire importància si no hi estiguéssim tots tan acostumats, internet tampoc navegava com déu mana, cosa que afectava el senyal de televisió, en ple partit del Barça, encara que això, tal com està actualment l’equip, tampoc ens hauria d’afectar. Alguns professionals hem patit un greu problema amb el portal tributari en ple mes de declaracions d’IGI, per on han de passar totes les empreses ara mateix, tant si declaren cada mes, cada trimestre o cada semestre. La digitalització és bona i necessària, però no ens podem basar tan sols en aquesta possibilitat, hem de tenir altres alternatives. Per a la tele teníem l’alternativa que la TDT sí que funcionava, però el partit del Barça no hi apareix, i tant Andorra Telecom com la Mútua elèctrica funcionen digitalment. Per fer les declaracions d’IGI ho teníem més complicat, ja que si el programa no funcionava no sé si acceptarien les declaracions en format paper i amb cita prèvia, a banda que dubto molt que a Tributs els funcionés igualment el programa. No hauria estat de més, però, una nota aclaridora, un comunicat de premsa o un avís al portal de banda del departament de Tributs i Fronteres o bé contestar al telèfon o respondre als e-mails...