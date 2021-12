No ho hem de permetre

Actualitzada 01/12/2021 a les 21:22

La setmana passada va tenir lloc una manifestació davant de Govern que va aplegar un centenar de persones descontentes amb la gestió de la pandèmia. Si obviem l’afany de protagonisme d’una de les assistents, les altres persones que van assistir a l’acte reivindicatiu tenien motivacions diverses: mostrar el seu rebuig a una vacuna que consideren experimental, el seu descontentament amb relació a l’obligació de mostrar el passaport Covid per poder dur a terme certes activitats, etcètera. Vull deixar clar, sense entrar a valorar si la trobada era legal, si s’havien demanat els permisos necessaris per poder dur-la a terme, que soc un fervent defensor de les llibertats individuals, entre les quals trobem la de poder opinar i fins i tot la de poder-se manifestar, i que respecto totes les opinions, encara que pugui pensar el contrari. Però durant aquesta concentració es van passar límits que avui en dia no haurien de ser permesos, fins i tot en nom de la llibertat d’expressió. En efecte, alguns dels assistents van exhibir cartells assimilant un ministre a Adolf Hitler, amb el lema No volem ministres totalitaris. I per acabar de rematar-ho tot, l’endemà una consellera general molt mediatitzada va relacionar l’ús del passaport Covid amb l’inici del nazisme en un vídeo casolà. Totes les opinions haurien de ser vàlides, valorades i escoltades, però no aquestes, ja que no hem de permetre que es pugui utilitzar (per no dir desvirtuar) el que ha estat un dels pitjors crims de la humanitat de la nostra història i comparar fets que no tenen res a veure. Es tracta d’una manca de respecte greu vers els milions de jueus que van ser eliminats pels nazis, així com vers les persones objecte d’aquestes comparacions odioses. No hem de permetre que un grup de persones, en nom de la defensa de les seves idees, pugui banalitzar la gravetat d’un dels genocidis més importants de la història.