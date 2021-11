Risk off amb la B.1.1.529

Actualitzada 28/11/2021 a les 20:05

La nova variant sud-africana de Covid-19, coneguda com a B.1.1.529, que pot contenir més de 30 mutacions, ha arribat a Itàlia i Alemanya. Europa acabarà aviat la vacuna de reforç, només per adonar-se que la nova variant farà necessària una quarta injecció, i tancarà els seus aeroports per vols des d’Àfrica, mentre que Àfrica amb prou feines té el 6% de la seva població amb la primera vacuna. Hem perdut el seny i l’ànima?Com a conseqüència de la propagació de la B.1.1.529, bitcoin va caure bruscament al costat d’altres actius divendres. La majoria dels índexs borsaris van registrar la seva pitjor sessió en més d’un any.Els mercats porten trencats des de fa un temps. Els uns quants valors refugi. Ara que les pujades dels tipus d’interès són a tocar, aneu amb compte! Fins i tot Elon Musk està venent. Elon, que fa anys que no paga impostos perquè no rep cap sou de la seva empresa –només milions d’accions de Tesla– va sentir la pressió, quan fa poc, es va convertir en l’últim multimilionari que no paga impostos. Elon va preguntar als seus seguidors a Twitter si hauria de vendre algunes accions per contribuir. Una bogeria, oi? Els seguidors de Musk van respondre que SÍ. Musk, la setmana passada, va vendre milions d’accions de Tesla. Potser també ho hauries de fer tu.Andorra també hauria d’aixecar el peu de l’accelerador. Deixem de construir torres cada cop més altes arreu, abandonem qualsevol projecte de l’aeroport de Grau Roig, no ens obsessionem amb el black friday, els mercats, però si tots intentem aportar idees, capital o esforç a diversificar l’economia. El món està clarament en un estat col·lectiu d’al·lucinació. Si anuncien un altre confinament, vendré la meva trentena part de un bitcoin i em trobareu pujant el Casamanya amb Lollipop, la meva Border Collie. Encara sort que queden alguns llocs que no es veuran alterats, no importa les bogeries que es viuen a la resta del món. rendiments, des del març del 2020, són enganyosament alts: es deuen a l’excés de diners buscant