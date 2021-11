Digital i social

Actualitzada 22/11/2021 a les 21:10

Sempre es diu que una crisi pot ser una oportunitat i si podem buscar algun aspecte positiu a l’actual causada per la pandèmia, ha estat l’acceleració en la transformació digital de molts sectors de la nostra societat.Des de coses simples com demanar cita per fer tràmits i no haver de fer cues fins a altres de més tècniques com organitzar tots els stop labs o el passaport Covid, passant per les reunions telemàtiques, el teletreball o la venda online, hem avançat en uns mesos el que sense la pandèmia hauríem trigat anys.El tercer sector no s’ha quedat enrere en la transformació digital. Ja fa anys que es poden fer donatius a través de canals online, que internament utilitzen eines digitals per ser més eficients, però la innovació digital també ha arribat als projectes de terreny per poder arribar a més persones beneficiàries, siguin on siguin, i millorar la seva atenció.Us presento dos exemples. Unicef, els governs dels països on s’ha implementat i les ONG sòcies utilitzen RapidPro, un programari gratuït i de codi obert que permet als usuaris crear i escalar fàcilment aplicacions basades en mòbils. En ús a 36 països, facilita la recopilació d’informació precisa i en temps real sobre salut, nutrició, educació, aigua i sanejament i protecció, en llocs remots i de difícil accés, i analitzar les dades recollides per arribar als més vulnerables.A l’Índia, Don Bosco amb el suport de l’ONG Itwillbe ha digitalitzat el seu projecte Food Bank de la ciutat de Gurgaon. Es va posar en marxa el 2014 amb un doble objectiu, lluitar contra el malbaratament dels aliments i donar seguretat alimentària a 300 persones al dia. Actualment i gràcies a una app que canalitza i fa el matching, tenint en compte factors com la distància, entre les donacions d’excedents d’aliments i les necessitats, s’ha arribat a 5.000 de manera més ràpida i òptima, sense intermediació. Com que hi ha més casos, en continuarem parlant.