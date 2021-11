La diplomàcia transversal, clau en la política exterior

Actualitzada 18/11/2021 a les 06:19

Tot i que a vegades pot ser una desconeguda per a la ciutadania, la política exterior d’un país té com a objectiu promoure i protegir els interessos i les prioritats de l’Estat en un context cada cop més global i interconnectat. Aquesta tasca requereix de la implicació d’una sèrie d’actors que treballen conjuntament. I Andorra no és cap excepció.El ministeri d’Afers Exteriors és l’encarregat de coordinar i acompanyar l’acció exterior d’Andorra en la seva activitat internacional, per garantir i reforçar la visibilitat i la representació del Principat més enllà de les seves fronteres.Una activitat internacional que cada cop és més efervescent, independentment de la dimensió territorial del país. Per il·lustrar-ho només cal repassar, breument i sense entrar en el fons de la feina feta, l’agenda del Govern de la setmana del 4 al 12 de novembre.Dimarts passat, el cap de Govern, Xavier Espot, es reunia a Barcelona amb la delegada del Govern d’Espanya a Catalunya per tractar diversos temes d’interès bilateral, com ara la cooperació sanitària i en matèria d’infraestructures. Tot seguit, va desplaçar-se a França per participar en el quart Fòrum de París sobre la Pau, una cimera de reflexió i mediació promoguda pel president de la República francesa i Copríncep d’Andorra, Emmanuel Macron. Posteriorment va assistir als actes pel 75è aniversari de la Unesco, també a París, on va destacar el paper de l’organisme en la internacionalització de l’educació, la ciència, la cultura i la comunicació.També cal mencionar el desplaçament del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, a Israel, país pioner en temes d’innovació, acompanyat de representants d’Andorra Recerca + Innovació, FEDA, Andorra Telecom, ACTInn, la Universitat d’Andorra, Andorra Digital i Andorra Business. Allà va participar en una formació que ha d’ajudar Andorra, entre d’altres, a construir un ecosistema atractiu per atreure nous models empresarials.El ministre també es va reunir amb diferents autoritats d’Israel amb la voluntat de reforçar la cooperació en l’àmbit de la innovació, una altra de les prioritats d’Andorra per diversificar la seva economia.La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, va representar Andorra en la COP26 a Glasgow, on va fer una crida a prendre mesures ambicioses i conseqüents amb la realitat de la crisi climàtica que estem patint. En aquest sentit, no vull deixar d’assenyalar amb cert orgull la importància que totes les forces polítiques del Principat hagin assolit un consens únic que ha permès establir un marc legislatiu sòlid, amb l’objectiu d’assolir la neutralitat de carboni el 2050.Així mateix, la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, i la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, van constatar l’aposta ferma d’Andorra per l’Educació i la Cultura participant en la Reunió Mundial d’Educació i en el Debat de Política General de la 41a Conferència General de la Unesco, respectivament.Ambdues van manifestar el ferm suport que Andorra dona a dit organisme i la seva implicació en els seus àmbits de competència, i també van destacar el seu paper clau per garantir l’accés a l’educació dels col·lectius més vulnerables. En aquest context, Andorra es va adherir a la Declaració de París, una crida global per invertir en el futur de l’educació.Tot desplaçament d’una autoritat o representant d’Andorra i de les seves institucions a l’estranger, ja sigui per una trobada bilateral o per participar en un fòrum multilateral, permet anar teixint aquesta diplomàcia transversal que té com a objectiu construir una política exterior al servei de la ciutadania.Durant els més de 25 anys d’acció exterior i de diplomàcia, i gràcies a la implicació de tots els actors polítics, socials i econòmics, Andorra ha assolit una gran presència en l’àmbit internacional aportant, des de la nostra realitat però de manera decidida, les nostres idees i el nostre grau de responsabilitat per construir un món més inclusiu i sostenible per a les futures generacions.* Maria Ubach, Ministra d’Afers Exteriors