L'andorrà que ara es parla

Aquest, ja ho sé, és un article recurrent i inútil, el periòdic clam en el desert, que serveix per desfogar i poca cosa més. Sabem perfectament què vol dir shopping i fins i tot chill out, però és possible que algú tingui dubtes sobre què és el neret, aquest adorable arbust de l’estatge alpí (Rhododendron ferrugineum), sobretot perquè el neret té, ai las, un preciós equivalent lèxic en el dialecte andorrà: l’abarset, una de les poques paraules de les Valls que ha estat incorporada al diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, en qualitat de flamant andorranisme. Ves si no hauria quedat bonic que l’extensió gastronòmica del Poblet de Nadal de la capital (encara rai que no en diem el Christmas Village!) es digués Abarset After Shopping (amb permís del del Tarter). Total, posats a mesclar fem-ho, fins allà on sigui possible, amb material de quilòmetre zero (i si l’anunci que es veu en xarxes el féssim amb un locutor amb un accent occidental –que tampoc no cal que hagi nascut al Pui– encara millor). Però això ja és anar per nota. Aquest és el problema. El branding. Amb el projecte de The Cloud liquidat, The Shopping Mile a full, tot esperant el shortage que es preveu per Nadal. El Black Friday diu que no perilla per culpa de la crisi dels contenidors, però que més enllà ja ho veurem. I de propina, tenim els novel·listes d’espies que pul·lulen pel Centre de Congressos, que s’han muntat un tinglado diria que abassegadorament en castellà (i m’agradaria que em corregissin si no fos així), malgrat el patrocini d’empreses i institucions del país. Seguimos para bingo. That’s all, folks!