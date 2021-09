Actualitzada 14/09/2021 a les 06:25

Com podríem anomenar un grup de persones que s’uneixen per, conjuntament i de manera voluntària, fer donacions plegades o donar el seu temps a les causes que els són més properes? Els anglosaxons ja l’han trobat. En diuen Giving Circles, literalment cercles donants, i són una nova tendència de filantropia. La consultora Jessica Bearman en va fer un estudi força exhaustiu i va extreure algunes conclusions interessants. Algunes d’elles són que les persones que formen part d’alguns d’aquests cercles acaben donant més temps o diners que altres, que ho fan de manera més estratègica perquè trien acuradament els projectes amb els quals volen col·laborar i que arriben a un gran nombre de petites associacions centrades en temes concrets com dona o infància i grups minoritaris o també fan mecenatge promovent l’art o la cultura. L’autora Angela Eikenberry, en un altre estudi, va observar que aquests grups són més solidaris perquè promouen les donacions però també el compromís cívic amb la comunitat dels seus membres, que en ser grups en què es participa de manera voluntària la implicació és major i que són molt democràtics ja que es decideix entre tothom amb quines ONG o associacions socials es col·labora. En el fons, no deixa de ser una manera de personalitzar la solidaritat: grups no gaire grans amb interessos similars que trien on posar el seu gra de sorra i que normalment acaben implicant-se en la causa a la qual donen. Aquests cercles poden ser formals o informals i un exemple per recollir donacions són les trobades o sopars dels qui en formen part i posen una part de diners en un fons comú. Això m’ha fet pensar que tot i que aquí no els hem trobat un nom, ja n’existeixen. Amics i amigues que van fent gran aquesta guardiola cada vegada que es troben i que, a final d’any, escullen on destinen aquests diners en conec alguns i segur que vosaltres també o en formeu part. I si no, us animo a crear-ne un!