Lectures i lectors

La socialització de la lectura és un element clau de la cohesió social.Llegir és un acte individual, per descomptat. Però la imatge romàntica del lector entotsolat a la butaca, immers en la lectura d’una novel·la és, de fet, poc realista. Perquè ens agrada compartir el que llegim. Perquè ho necessitem. I quan un llibre ens agrada, ens aixequem de la butaca i el recomanem a amics i amigues. I el mateix fem si ens decep: si una història ens deixa freds i abandonem la lectura a mig camí, ho expliquem al nostre cercle i en fem una crítica molt més dura que cap de les ressenyes que es publiquen als mitjans. La recomanació entre amics i familiars, el conegut com a boca-orella, sempre ha estat i continua essent una de les principals vies per triar títols. I el que és més interessant és que, quan algú ens recomana un llibre, si li fem cas i el llibre ens agrada, el grau d’intimitat en la relació augmenta. La lectura enforteix els vincles personals. I si a més de la recomanació, ens han deixat el llibre físic, la relació esdevé molt més profunda: per sempre més, el record d’aquella lectura quedarà lligat a la persona que ens va deixar i recomanar el llibre.Les xarxes socials han accentuat en positiu el boca-orella digital i han creat comunitats de lectors, posant en contacte lectors, escriptors i prescriptors que sovint no es coneixen en persona, però acaben establint una relació afectiva a través de les recomanacions i les lectures. És el que sempre ha passat als clubs de lectura, on els lectors i escriptors ens retrobem i on tanta importància té el que pugui dir l’autor com els lectors. És el punt de trobada, el lloc on compartir interpretacions i reflexions que ens desperten els llibres. No sempre es té present que la socialització de la lectura és un element clau de la cohesió social. Perquè ens uneix a través d’idees i elements simbòlics, i contribueix a vertebrar una identitat col·lectiva sòlida però alhora flexible. Perquè llegir no deixa de ser una forma de diàleg amb un mateix, amb el món i amb els altres. Per això aprofitem les fires, com la d’aquest cap de setmana a Organyà o la setmana del llibre en català a Barcelona. I per això les millors presentacions de llibres són les que a la pràctica es converteixen en un lloc de trobada on escriptors i lectors comparteixen les seves lectures.