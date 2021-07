L'esquirol

Actualitzada 01/07/2021 a les 06:41

Els burots eren uns punts de recaptació de taxes que hi havia a les entrades d’algunes ciutats catalanes. Ara els mossos d’esquadra en planten un, de tant en tant, a la rotonda d’Arcavell, per fer caixa amb els conductors andorrans que fan saltar radars amb aquella alegria, tenen multes pendents de trànsit i se les pintaven molt felices, elis elis i pam i pipa. Hi ha conductors que es queixen de les cues que provoquen els controls, i d’altres assenyalen —amb tota la raó— que si som capaços d’enviar drons a Mart i ja hem construït un reactor de fusió que arriba als cent milions de graus centígrads, potser no cal que els mossos perdin el temps amb els dispositius gairebé artesanals de l’operació Colador, a veure què pesquen. Tenen tota la raó. Avui, la informació circula a base de bé, amunt i avall. Amb un simple acord entre administracions es podrien fer arribar les sancions als interessats (i, en justa correspondència, les multes andorranes a infractors catalans). Potser no costaria gaire, però llavors em temo que perdrien el factor uniforme, la intimidació tenyida de respecte que provoquen els cossos uniformats, la reverència temorenca als que porten armes (ai, aquells subfusells amenaçadors que ens ensenyen a la duana!). De Sant Julià a la Seu te’n pots trobar set de diferents (servei de circulació lauredià, la policia andorrana, els duaners andorrans, la policia nacional espanyola, la guàrdia civil, els mossos i la policia local de la Seu: un esquirol podria fer el trajecte saltant de gorra en gorra.