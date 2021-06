Recuperació del PIB 2023

Actualitzada 28/06/2021 a les 06:29

La pandèmia de la Covid ha fet que l’economia mundial patís una davallada espectacular i mai vista. Durant l’exercici 2020 el PIB, indicador que mesura la riquesa dels països, va caure un 10,8% a Espanya, un 7,9% a França i un 12% a Andorra, mentre a la Unió Europea la caiguda fou del 6,5%.Andorra, amb una economia menys diversificada i més dependent del turisme, es va emportar la caiguda més important el 2020. El primer trimestre de 2021, el PIB d’Andorra segueix caient un 6,1%, amb tots els sectors en caiguda liderats pel turisme amb una caiguda del 26,7%. L’única nota positiva la posa el sector de la construcció, que puja un 23,4%, però no compensa la davallada dels altres sectors. Les previsions indiquen que si no hi ha cap recaiguda en la recuperació de la pandèmia, l’economia europea es recuperarà en els propers anys fins a assolir el nivell d’abans de la pandèmia a finals de 2023. Espanya preveu un creixement del seu PIB entre 2021 i 2023 del 6,2%, 5,8% i 1,8%. França del 5,7%, 4,2% i 1,1%. I Andorra del 5,3%, 5,7% i 3,2%. Però quina haurà estat la factura d’aquesta pandèmia en termes d’endeutament dels estats mesurat sobre els seus PIB? El termes de deute sobre el PIB, Espanya haurà passat del 95,5% al 120% del 2019 al 2023. França haurà passat del 97,6% al 117% de 2019 a 2023. Finalment, Andorra haurà passat del 35,4% al 51,9% de 2019 a 2023. Aquest major endeutament està portant els estats de la Unió Europea a aplicar increments impositius per “pagar la factura de la Covid” en els propers anys. En el cas d’Andorra, seria bo donar un temps prudencial perquè les empreses tornessin a presentar beneficis abans d’incrementar la seva càrrega impositiva. També seria desitjable que les mesures que es prenguin en el futur no erosionin l’atractiu fiscal que té Andorra per atreure inversió estrangera, ja que aquesta serà un motor clau pel creixement de l’economia del país en les properes dècades.