Com serà l'estiu?

Actualitzada 23/06/2021 a les 05:58

La revetlla de Sant Joan marca l’inici de l’estació estival i enguany, el fet de poder celebrar el solstici amb més normalitat que l’any passat, ens augura un estiu més alegre que l’anterior. Després de tants mesos de restriccions, el cansament pandèmic és evident i les ganes de reviure sensacions de llibertat són ben presents. Els experts en turisme pronostiquen sortides de proximitat, gaudint de la natura, cercant experiències i garantint la seguretat. Els viatges internacionals són encara incerts i el certificat Covid serà un fre per a alguns. Per tant, tot apunta que Andorra pot ser un destí escollit per molts turistes.Sortosament, les dades de la Covid-19 a casa nostra són molt esperançadores: pocs contagis, cap hospitalització, un ritme de vacunacions molt bo i el relaxament progressiu de les mesures de prevenció. Estem, doncs, transmetent una imatge de seguretat i confiança que serà ben apreciada pels visitants. L’entusiasme també es respira amb la gran oferta d’activitats culturals, esportives i turístiques per a aquest estiu: l’Andorra Mountain Music, amb moltes localitats ja venudes, esdeveniments esportius de gran renom com el Tour de França o l’Andorra Multisport Festival. Aquests nous al·licients complementen els atractius habituals d’una escapada a Andorra. Si els pronòstics es compleixen, molts empresaris i treballadors del país podran veure per fi la llum, després de molts mesos d’inestabilitat i dificultats econòmiques.Tot i l’optimisme, la incertesa pandèmica encara és present i hi seguirà sent fins que no s’arribi a un grau d’immunitat mundial acceptable. La inestabilitat econòmica de moltes famílies i empreses també serà un factor que condicionarà certes decisions d’aquest estiu, i possiblement seran més prudents i conservadores que el que podrien ser habitualment. Potser aquest estiu no serà el millor de les nostres vides, però tot apunta que serà molt més positiu que l’anterior.