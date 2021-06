Actualitzada 22/06/2021 a les 06:22

Impotència és el sentiment que m’acompanya aquestes darreres setmanes a l’hora de seguir les notícies que veig o llegeixo a la premsa (especialment forana, per sort!).A Espanya, hi ha hagut més assassinats de dones i menors per violència de gènere en el darrer mes que des d’inici d’any. Alguns experts diuen que en arribar al final de l’estat d’emergència i començar la desescalada, molts possibles agressors senten que estan perden el control sobre la seva parella, control que han mantingut durant el confinament, el teletreball o mentre no es podien fer trobades fora de la bombolla de convivència.Això m’ha fet consultar els comunicats setmanals sobre detencions que publica la policia andorrana i he buscat aquells qualificats com a delictes contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. Durant el 2021, n’hi ha uns 35, dels quals 17 d’homes vers la seva parella i sis de dones vers la seva parella, Entre aquests casos, en quatre hi ha hagut menors implicats, sigui com a víctimes de la violència, sigui com a testimonis. Ni durant el 2019 ni durant el 2021 hi ha hagut cap homicidi en aquest àmbit i esperem que continuï així.Tot i així, no es pot abaixar mai la guàrdia. En molts dels malaurats casos a Espanya, el 80% de les víctimes no havien denunciat abans. I els motius són varis: no són conscients del risc que corren, temen per la seva vida o la dels fills, o no tenen una xarxa d’ajuda.Entre les mesures que els experts espanyols proposen posar en marxa hi ha la sensibilització en l’entorn de les víctimes. Només un 2% de les denúncies hi provenen, tot i que les víctimes se solen confiar i explicar el que els passa. I recomanen que s’hi estigui en contacte a diari, pendents de qualsevol canvi, que es tingui un codi per si cal demanar ajuda, que se sentin recolzades i, si cal, denunciar quan elles no s’atreveixen a fer-ho. No és fàcil però això pot salvar-los la vida.