Nous sectors

Actualitzada 18/06/2021 a les 21:26

Els models de negoci evolucionen i canvien de forma constantment i el que funcionava fa uns anys s’ha tornat obsolet i neixen en canvi noves professions i formes de negoci impensables només fa uns anys. Buscar nous enfocaments és essencial i com a exemple, un dels mercats que per fer front a les noves tendències i necessitats ha canviat és el de la publicitat. Els anuncis ja no són la millor manera d’arribar al públic, la contractació de persones famoses com a imatge d’un producte sinònim de prestigi han passat a segon terme. Ara venen les experiències en primera persona, que poden semblar més tangibles, per això les xarxes estan en aquest terreny guanyant tanta força. Persones que, des de l’ús personal, mostren les seves experiències i valoracions en línia que aporten el factor confiança a uns seguidors que es compten per milers.Els algoritmes busquen la segmentació exacta de públic a la qual dirigir els productes a través de la informació que donem amb recerques i visionats. Estem controlats, el que veiem, què busquem, a allò que li posem like i a allò que no està perfectament estudiant per un big data al servei de les empreses que permet enfocar l’objectiu que no és cap altre que la venda. Molt més sofisticada, molt més especialitzada i dirigida amb inputs controlats i repetitius que impulsen el consumidor a realitzar l’acció de la compra. És la sofisticació d’un mercat que ha deixat de ser d’aparadors, fotografies a les revistes i vídeos a la TV per fer de les tecnologies el seu màxim aliat, molt efectiu entre el públic.