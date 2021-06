Les 5S i l'ecologisme

Actualitzada 18/06/2021 a les 06:16

Dissabte passat els socialdemòcrates vam començar a treballar per construir de nou un projecte guanyador per a Andorra i per als seus ciutadans; el partit va demostrar un cop més que està viu, que té propostes i solucions per als grans reptes del moment actual com l’accés a un habitatge digne a preu assequible, la proposta d’una veritable agenda política verda davant l’emergència climàtica i la necessitat de protegir el nostre medi natural o la tan necessària diversificació econòmica que ha de permetre, a més, donar només oportunitats als nostres joves. També hem posat damunt de la taula nous debats a Andorra que estan en l’agenda internacional com, per exemple, l’eutanàsia, una qüestió que tots aquells que hem vist de prop el patiment en la fase final de la vida entenem perfectament la seva impor­tància.Un cop més hem demostrat que el projecte polític, les solucions i les propostes en positiu són els trets característics de la forma de fer dels socialdemòcrates i que el projecte col·lectiu i la suma esforços en positiu són sempre allò veritablement important, malgrat que part del focus s’hagi posat en una decisió de caràcter marcadament individualista i insolidari que no representa gens l’ideari i les formes socialdemòcrates.Un dels problemes més importants és la marxa de la nostra joventut, que s’ha d’exiliar per desenvolupar-se professionalment i personalment. Estem perdent la generació més ben preparada i no s’està fent res per recuperar-la. Hem de treballar per garantir-los oportunitats professionals i un accés a l’habitatge digne a un preu assequible.Andorra demana una alternativa que ha començat a caminar amb pas ferm amb la mirada posada en la primavera del 2023. L’Andorra que ve i puja demana canvis i reformes, i els socialdemòcrates sentim la gran responsabilitat que tenim com una opció política capaç de transformar i modernitzar el nostre model econòmic, promoure la sostenibilitat i generar benestar; la societat tindrà els ulls posats en el nostre partit i el nostre projecte, que anomenem les 5S: la sostenibilitat, la seguretat, la solvència, la solidaritat i la socialdemocràcia.