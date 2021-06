Acord pioner de joventut

Actualitzada 15/06/2021 a les 06:33

El setembre passat les diferents seccions joves dels partits polítics nacionals vam iniciar un projecte conjunt. La idea era treballar deixant de banda la militància dels implicats i posar en conjunt esforços, capacitats i voluntats per tirar endavant noves polítiques de joventut i polítiques que reforcin i millorin les actuals. De tot plegat n’ha sorgit la proposta d’acord de joventut que avui, 15 de juny, s’entra a tràmit parlamentari tot fent història; essent en essència un projecte pioner quant a forma i quant a fons. Totes les seccions que hi han participat tenen un gran mèrit per la feina i esforços dedicats. No sempre ha estat fàcil arribar a punts en comú però, arribat el moment, tots hem sabut posar l’objectiu per sobre i arribar a un consens que també han mantingut, en un bon exercici de política amb sentit d’Estat, els grups parlamentaris del Consell General. Així, els grups i les seccions joves hem treballat conjuntament en la darrera fase del document fins a tancar 72 punts de consens a aplicar en els propers mesos i anys. La proposta d’acord tracta dotze àmbits que afecten els joves del país, des de polítiques de participació juvenil i relacions amb les administracions públiques, fins a polítiques d’integració europea i internacional, passant per àmbits tan diversos com treball, habitatge, economia, salut, educació, gènere, cultura i medi ambient. Totes elles, a dur a terme per les institucions i organitzacions a les quals afecten, amb el clar objecte de posar el focus sobre una part de la població que clama per tenir més presència en l’àmbit polític, nacional i internacional. Des de la secció jove de Demòcrates hem contribuït a l’esforç comú oferint mà estesa a la resta de seccions, i he de celebrar la reciprocitat que hem trobat de totes.És redundant però destacable que el valor d’aquest document és l’interès general i que la voluntat de totes les seccions ha estat fer-lo arribar a bon port. Hem vist plasmar-se una nova forma de fer política que ha donat veu a les seccions joves que formen part de projectes polítics enormes i que, alhora, tenen molt a dir per promoure els interessos del jovent. Així, els joves d’Andorra hem estat el pal de paller d’aquesta proposta d’acord i compto que el procés pioner i modèlic que l’ha impulsat continuï servint en un futur per a nous projectes, sempre al servei del país.* Adria Espineta, Membre de la Secció Jove de DA