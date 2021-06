Recuperem la política

Actualitzada 13/06/2021 a les 06:38

Vivim l’època de major benestar material de la història. Paradoxalment, l’extremisme polític creix.El nostre estil de vida ens ha desconnectat d’un mateix, dels altres i de la natura. A pesar del benestar material, vivim amb ansietat, frustració i por. Aquest estat emocional es manifesta amb la polarització, l’odi i l’extremisme polític.A dreta, amb l’egoisme econòmic i la xenofòbia; i a esquerra, amb el relativisme cultural i les llibertats infinites sense obligacions; hem erosionat els lligams comunitaris i destrossat la natura. A pesar de viure amb cert nivell econòmic, ens emmalaltim, fruit del patiment, l’ansietat i la soledat que aquest individualisme produeix. Creant un cercle viciós que hem de trencar.La globalització econòmica, l’especulació financera i els monopolis digitals han desfet la importància de l’economia real i han generat una enorme divisió entre uns pocs ultrarics i la resta. Com pot ser que un broker financer o un youtuber cobrin moltíssim més que un fuster, un cuidador de persones, un mestre, un agricultor o un infermer? Creant una enorme frustració a la major part de persones menysvalorades.Per refer la situació, hem de transformar les nostres estructures polítiques i la consciència individual. Hem de recuperar el sentit d’interde- pendència entre totes i tots. Hem de refer la llibertat individual com l’assoliment d’una vida amb sentit i propòsit. Hem de donar valor a l’economia real: la que produeix i la que té cura dels altres. Aquests haurien de ser els verdaders objectius de la política.Des d’aquesta consciència, lluny de les velles necessitats i estructures de poder, s’han d’articular noves respostes polítiques comunitàries que donin major veu, llibertat i control de la cosa pública per part dels ciutadans i ciutadanes. El canvi ja es percep en molts àmbits i persones; aquest també s’ha de manifestar en les institucions polítiques formals, som-hi.