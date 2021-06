Actius digitals

Actualitzada 09/06/2021 a les 06:16

He de reconèixer que no hi entenc gaire, per no dir gens, de la proposició de llei de la representació digital mitjançant l’ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i blockchain. Em sona una mica com a xinès. El que sí que entenc és que Govern s’ha passat una mica de la ratlla adjudicant directament a una empresa assessora l’estudi per elaborar esmenes a una proposició de llei. De fet, “dos de cada tres euros contractats per l’Administració aquest primer trimestre del 2021són d’adjudicació directa”, com si tot es tractés de criteris d’urgència. No entraré a valorar si calia o no un assessorament per esmenar una proposició de llei, tampoc valoraré si s’ha de fer una proposició nova de llei, ni si és veritat el que diuen des de Govern: “Que tan sols es buscava aportar informació complementària als grups parlamentaris a fi que puguin, si ho consideren oportú, esmenar l’actual proposició per assolir els beneficis que pretén minimitzar els riscos.” (Que, per cert, també em sona a xinès.) El que sí que voldria valorar és que cada cop es posin més condicions i impediments a les empreses del país per treballar amb l’Administració, fet que fa precisament que molts empresaris no tinguin cap interès per fer-ho. Sense pretendre entrar a valorar si aquesta proposició de llei és tan important o no, si és tan complicada o no, ni tampoc demanar que es faci un edicte per a cada compra o demanda de serveis que necessiti l’Administració, sí que demanaria que es repartís una mica la feina. Molts cops tampoc caldria encomanar gaires estudis quan podem fer-los nosaltres mateixos amb el personal que ja estem pagant.