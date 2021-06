Per què Andtropia?

Actualitzada 08/06/2021 a les 06:16

Permeteu-me que avui faci un article més personal que normalment tot i que professional alhora.En tots els darrers anys treballant en el tercer sector i col·laborant amb diverses ONG he après, m’han ense­nyat i demostrat que la màxima que diu que “junts arribarem més lluny” és veritat. I també aquella que diu alguna cosa així com que “la creació d’un món millor no dependrà mai d’una sola acció sinó de la suma de petits gestos”. Però també he vist que no sempre és fàcil. El dia a dia de cada entitat i els projectes que cadascuna vol tirar endavant siguin persones individuals, empreses o administracions públiques i organitzacions del tercer sector, no sempre deixa el temps de fer projectes conjunts o de col·laborar. I, a més, moltes vegades tampoc es poden tirar endavant per falta de recursos i algunes accions o projectes interessants es poden quedar en un calaix.I de l’interès perquè projectes innovadors, amb impacte social, sostenibles, amb resultats quantificables i de qualitat no es quedin sense veure la llum neix Andtropia, amb la voluntat de connectar persones i empreses amb projectes i causes que necessitin sumar per créixer, impulsar-se o crear-se.Fer del món un lloc cada dia millor on la solidaritat i la filantropia siguin valors que ens ajudin a disminuir les desigualtats i iniquitats, que els drets estiguin garantits, que els col·lectius en risc o vulnerabilitat puguin sortir d’aquesta situació, que la sostenibilitat aturi el canvi climàtic, és el propòsit d’Andtropia.I com a fundadora i directora, espero que sigueu molts els que us sumeu a aquest nou projecte. Junts treballarem per millorar la situació dels col·lectius més vulnerables a Andorra i a la resta del món i ho farem fent costat a les entitats i associacions que fan front a les diverses situacions de desigualtat amb l’objectiu d’assolir una igualtat d’oportunitats per a tothom seguint les directrius de l’Agenda 2030.