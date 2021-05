L'Andorra 'blockchain-friendly'

Actualitzada 31/05/2021 a les 06:29

Des de fa temps, Andorra ha realitzat un procés d’aproximació a la tecnologia blockchain, amb la finalitat d’aprofitar les oportunitats i avantatges que ofereix. Aquesta tecnologia, innovadora i trencadora, permet dotar de confiança, transparència i traçabilitat la transmissió de dades i transaccions entre persones, amb innumerables aplicacions en multitud de sectors. Per a Andorra, suposa l’oportunitat única de diversificar la seva economia i atreure capitals estrangers vinculats a l’ecosistema blockchain i de les criptomonedes. I amb la proposició de llei de blockchain actualment en tràmit parlamentari, el futur andorrà d’aquesta tecnologia es troba en un moment d’especial transcendència: Andorra ha de decidir, de forma ràpida i amb caràcter definitiu, si vol ser o no un país blockchain-friendly.L’origen recent de l’aproximació d’Andorra a la tecnologia blockchain és, en la meva opinió, certament romàntic i excepcional, com moltes coses que succeeixen al nostre país. Fa més de tres anys, un grup d’amics, fent una cervesa en un conegut hotel d’Andorra, van decidir que Andorra havia de pujar al tren del blockchain, que era una oportunitat que no podíem deixar escapar. Amb aquesta motivació, van començar a organitzar quedades, formacions i, més tard, esdeveniments on acabarien acudint fins a cinquanta persones. Cada dilluns, un important ecosistema blockchain del país, andorrans i residents, es reunien per compartir les seves experiències i anhels en relació amb aquesta nova i, en ocasions, desconeguda tecnologia.El seu desig de canviar les coses els va portar a crear, gràcies a la implicació de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), l’Associació Andorrana de Blockchain (ANDBlockchain), amb el doble objectiu de promoure i divulgar la tecnologia blockchain com a eix principal dins de la innovació del Principat i de transformar el país en un referent mundial en aquesta tecnologia.No obstant, es van adonar que perquè Andorra esdevingués un país blockchain-friendly, necessitava un marc legal sòlid i que, per tant, calia desenvolupar una llei de blockchain que en regulés l’aplicació. Des de la societat civil, des de la mateixa ciutadania, i amb un exercici d’autèntica democràcia participativa, es va impulsar l’actual Proposició de Llei de la representació digital d’actius mitjançant l’ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i blockchain, la qual actualment està en tràmit parlamentari. Si finalment acaba aprovant-se, suposarà que Andorra adopti una llei pionera, innovadora i valenta, que de ben segur situarà el país com un referent a nivell internacional en l’adopció d’aquesta tecnologia.En cas d’aprovar-se la llei de blockchain, es culminaria un procés interessant i especial de democràcia participativa: que a Andorra, un grup de persones organitzades, decidides a impulsar un canvi, són capaces de crear la llavor que deriva, finalment, en l’aprovació d’una llei pionera i referent mundialment. La mateixa societat civil impulsant millores legislatives que afavoreixen l’evolució del país. Un exemple per al Principat, i per a la resta de països, del poder dels ciutadans i del “Virtus Unita Fortior” que els guia i els defensa.I no només l’Associació ANDBlockchain ha treballat intensament perquè Andorra s’associï com un país pioner i obert a la tecnologia blockchain. Hi ha moltes altres persones, de sectors molt diversos, que hi han aportat el seu gra de sorra perquè això sigui possible.Un clar exemple és la sèrie documental de cinema Crossing the Yellow Blocks, impulsada per la productora andorrana Cometoland Productions, que durant dos anys ha gravat en multitud de països, des de Tailàndia, Mèxic i els Estats Units fins a Montenegro, entre d’altres, els principals agents del Blockchain a nivell mundial. El documental explica d’una forma fàcil i senzilla què és el blockchain i quines aplicacions té, destacant que un dels seus orígens més antics es troba al Principat, a través de l’Armari de les Sis Claus. Curiosament, un documental produït a Andorra es difondrà a les pantalles de tot el món, a més de setanta països. Actualment, està disponible a les plataformes Google Play i Apple TV i ben aviat a Rakuten TV i Amazon Prime Video. I mentre s’escriu aquest breu article, els creadors de Crossing the Yellow Blocks són a Dubai, presentant el documental als principals agents mundials del blockchain, emetent-se a la pantalla de cinema més gran del món.Andorra té una oportunitat única d’esdevenir un país blockchain-friendly, de desenvolupar un marc legal sòlid sobre el blockchain i d’atraure empreses i particulars de tot el món vinculats amb aquesta tecnologia, la qual està totalment a l’alça a nivell global. Diversificar la seva economia i convertir-se en un país tecnològic i innovador, des d’on desenvolupar negocis digitals amb alt potencial de creixement i valor afegit. Aprofitar el treball que la societat civil ha desenvolupat durant anys i convertir-lo en una realitat. Exemplificar que a Andorra els ciutadans poden canviar el país i, executant aquest exemple, crear un ecosistema blockchain que ens situï al mapa i que ens permeti adoptar els innumerables avantatges i oportunitats que aquesta tecnologia ens ofereix, per al nostre país, les seves empreses i els seus ciutadans.* Oriol Giró, Soci Director d’Emindset Law