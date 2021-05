Actualitzada 25/05/2021 a les 12:05

Segons la Global Impact Investing Network (GIIN), les inversions d’impacte són aquelles realitzades amb la intenció de generar un impacte social i mediambiental positiu, mesurable, juntament amb un retorn financer. I és una eina d’inversió que pot proporcionar capital per afrontar els reptes més urgents del món en sectors com l’agricultura sostenible, les energies renovables, la conservació, les microfinances i serveis bàsics assequibles i accessibles, inclosos l’habitatge, la salut i l’educació.Tot i que sembla que podríem ser similars a la filantropia i a la inversió socialment responsable (ISR) no ho és per la seva intencionalitat. Els filantrops no esperen un retorn econòmic de la seva donació. Les inversions socialment responsables tenen un marc definit i basat en criteris ambientals, socials i de bon govern (ASG), però no té una vocació de crear valor social, només vol evitar l’impacte negatiu de la seva inversió.Com diu José Moncada en un article a la revista Empresa Global, la inversió d’impacte social inverteix en empreses que posen les persones en el centre de la seva activitat i que creen una economia més humana.Però aquest tipus d’inversió pot arribar a ser rendible? GIIN diu que sí. En l’exemple de Gawa Capital, el seu retorn va ser d’un 6,3% i amb un impacte real a més de 210.000 famílies! Perquè en els casos d’inversió d’impacte social, no es mesura només el retorn econòmic a la inversió feta sinó que també s’hi inclouen altres indicadors sectorial i estandarditzats per quantificar el retorn social i evitar casos d’impact washing.I els experts auguren que té molt recorregut de cara al futur. Des del 2007, que és quan es va començar a parlar d’aquest tipus d’inversió, ha anat creixent i duplicant-se any a any. I a més és un model que permet apostar per una economia més sostenible, més inclusiva, més igualitària, més social, sense renunciar a una rendibilitat justa i adequada.