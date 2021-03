Mai por, facin la consulta, si els plau

Actualitzada 26/03/2021 a les 06:26

Des del Partit Socialdemòcrata sempre hem defensat la necessitat d’ampliar la participació ciutadana. Fer consultes, preguntar, interpel·lar els habitants, del conjunt del país o de la parròquia, sobre qüestions que poden afectar. En definitiva, fer participar la ciutadania amb una major freqüència i no només cada quatre anys, coincidint amb les eleccions.Amb una major participació es guanya en diferents àmbits: es guanya qualitat democràtica, es guanya transparència i es guanya també legitimitat per tirar endavant els projectes consultats. Així que, mai por per fer una consulta popular!En el cas concret del projecte de telefèric del pic de Carroi, ens sobta l’oposició de la majoria al comú d’Andorra la Vella a fer una consulta ciutadana. A la Massana no tenen cap problema a fer-la, i tampoc a replantejar el projecte si es constata una oposició majoritària. Per què a Andorra la Vella no es vol preguntar a la població què en pensa? No cal que ho fem ara, millor fem-ho quan es disposi del projecte concret i es coneguin tots els aspectes i possibles afectacions als veïns de la parròquia. Mai por! Obrim la consulta a tota la població. Permetem la participació d’aquells que contribueixen en el dia a dia de la parròquia i que no s’han pogut pronunciar sobre el projecte les eleccions passades. Perquè, recordem-ho, hi ha molta gent que no pot participar a les eleccions, i nosaltres, la corporació, ens devem al conjunt de la població de la parròquia.La rotunda negativa a celebrar una consulta ciutadana no és l’únic aspecte que ens va fer abstenir en la votació del plec de bases del concurs internacional per a la concessió administrativa, la construcció i l’explotació del giny aeri de transport.Ens vam abstenir, tal com vam dir al consell de comú, i com explicarem tantes vegades com faci falta, per diversos motius. Un d’ells, el més xocant, és perquè en aquell moment encara no havíem tingut accés al plec de bases definitiu, sinó que només teníem un esborrany, i a més la cònsol major va reconèixer que podia patir canvis des d’aquell moment fins a la publicació al BOPA. De veritat creieu que podem votar?Més enllà, hi ha altres dubtes que justifiquen la nostra abstenció: la manca d’estudis de sensibilitat ambiental, d’impacte econòmic, d’impacte viari...; la incertesa de la situació sanitària i econòmica actual, que fan pensar que el que menys falta ens fa ara mateix és invertir en nous atractius turístics; la falta d’informació sobre el projecte i que aquest pugui implicar que hipotequem de nou el nostre patrimoni, el patrimoni de la parròquia, i en condicionem l’ús per 45 anys...Justament per la manca d’estudis, que han d’arribar en fases posteriors, no vam votar en contra de la licitació, de l’aprovació del plec de bases, i ens vam abstenir. Perquè els que defensen el projecte no puguin fer servir l’argument que des del PS es fa oposició destructiva, sense donar l’oportunitat de conèixer els detalls del projecte.Perquè abans de poder definir una posició, a favor o en contra, caldrà veure i analitzar tots els pros i contres, tots els aspectes positius i negatius que pot aportar, i intentar minimitzar els contres i maximitzar els pros.Perquè nosaltres el que volem és justament això: participar, poder dir la nostra i contribuir a la millora dels diferents projectes que es puguin tirar endavant fent les aportacions pertinents. Volem fer una oposició constructiva. I si veiem que el projecte no aporta res positiu a la parròquia, ni al país, o no és viable i només hi trobem aspectes negatius, llavors sí rebutjar-lo rotundament.Les propostes i els projectes han d’anar acompanyats de transparència, de coherència, de rigor, de sostenibilitat i, sobretot, de respecte i compromís envers el futur del país i el llegat que deixem a les generacions futures. Així doncs, mai por! Facin la consulta popular si els plau i permetin que el conjunt de la població es pronunciï.