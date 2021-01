Actualitzada 20/01/2021 a les 06:31

Ja fa uns anys que el Pla Nacional Contra les Drogodependències incorpora xerrades i tallers a totes les escoles del país per mirar de lluitar contra el consum i les addiccions als tòxics entre els joves. Tinc la convicció que la sensibilització i la conscienciació han de ser la primera acció per combatre aquesta problemàtica. Però malgrat els esforços que es fan des de tots els ministeris implicats, la presència de les drogues a les escoles és una realitat. Cada vegada són més nombroses les intervencions per estupefaents per part de la policia i augmenten els casos de consum i tràfic entre menors.

Dins del marc de la lluita per al consum i venda entre els menors, la policia ha incorporat, des de la setmana passada, gossos ensinistrats per a la detecció d’estupefaents al voltant de les escoles. Es tracta d’una nova mesura repressiva, que no és del grat de tothom, però que de ben segur contribuirà a reduir l’entrada de droga a les escoles. Si la periodicitat i els protocols de les rondes de vigilància són els adequats, la mesura podria tenir un gran impacte per permetre que les escoles siguin un espai net d’estupefaents i reduir notablement el tràfic en les entrades i sortides dels centres escolars. Però, malauradament, aquesta nova campanya no evitarà els contactes dels joves amb les drogues perquè són molts els espais on poden tenir accés, de fet a qualsevol lloc on s’ho proposin. Tornem doncs a evidenciar la importància de la prevenció en lloc de la repressió. Els joves han d’estar informats dels efectes sobre la salut del consum de substàncies tòxiques i han de tenir les eines suficients per saber dir no i suportar la pressió de grup quan toca. I per aquesta qüestió la responsabilitat no pot recaure exclusiva en els centres educatius. Cal la implicació de totes les administracions i la col·laboració dels agents involucrats per mirar de combatre entre tots aquesta problemàtica social.