De llops i bisons

Actualitzada 08/01/2021 a les 20:43

Doncs ens pensàvem que ho havíem vist quasi tot i el dia de Reis ens portava unes imatges del Capitoli més pròpies de la ficció que d’una última hora a les notícies. Pocs presidents dels Estat Units hauran sigut tan desconcertants com Donald Trump. Davant l’estupefacció del senadors i congressistes, els manifestants que donen suport a l’encara president nord-americà irrompien a les dependències parlamentaries, disfresses incloses.



La imatge de l’anomenat Yellowstone Wolf, seguidor del moviment conspiranoic QAnon, capitanejant l’assalt al Capitoli amb les pells de bisó, ha copat portades de tots els diaris. Hi ha qui diu que aquest acte era el suïcidi polític de Trump tot i que tenint en compte les seves estratègies, més properes al xou que no pas al pragmatisme, segurament li doni benzina per continuar sent, malgrat tot, el protagonista un cop fora de la presidència. De fet, 24 hores després rectificava i condemnava l’assalt que havia incitat ell mateix a través de les xarxes. Veurem quin és el següent cop d’efecte de Trump i quin serà el seu futur dins la societat nord-americana que tant l’ha criticat. L’home incendiari i irresponsable que totes les enquestes donaven com a perdedor va acabar assegut al despatx oval gràcies al populisme, a un ús de les xarxes socials poc ortodox però molt efectiu. Avui ho té més complicat amb el bloqueig de comptes que li han fet, però segur que guarda focs d’artifici a l’armari del seu despatx i encara tenim Trump per a molts titulars.